خون مردم مظلوم و بیگناه فلسطین زمینه نابودی اسراییل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد شیخی ظهر یکشنبه در نشست تبیین باورهای نادرست در مورد اسرائیل و فلسطین و تحریفات دین یهود که با حضور معاون مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و شورای اداری شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در طول ۲۳ روز گذشته مؤمنان شاهد جنایت‌های گسترده‌ای از سوی رژیم غاصب اسرائیل هستند و همه ما می‌دانیم که جنایات این رژیم موضوع تازه ای نیست.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در طول این ۷۵ سال گذشته هرچه از شنائت و ددمنشی از دستش برآمده، کوتاهی نکرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری پاوه تصریح کرد: این رژیم غاصب، زنان و کودکان و پیران و جوانان بسیاری را در طول این مدت شهید و به خاک و خون کشانده است.

شیخی بیان کرد: این جنایت‌ها و کشت و کشتارها و ویرانی‌ها در نهایت به نفع رژیم کودک کش تمام نمی‌شود و به زودی زود سیل ویرانگری عصای موسی رقم خواهد خورد و این رژیم منحوس را به تاریخ واگذار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: کشورهای اروپایی و آمریکایی و دولت‌های سازش کار بدانند ظلم و جور در دنیای امروز دیگر جایی ندارد و اگر به صدای مظلومیت مردم غزه گوش نمی‌دهید به صدای ملت‌های خود گوش فرا دهید.

شیخی عنوان کرد: مکتب رهایی بخش اسلام و آرمان امام خمینی (ره) و راه حاج قاسم‌ها ادامه دارد و بزودی ملت‌های مظلوم تکرار تاریخ را خواهند دید و یزیدیان به درک واصل می‌گردند و حسینیان باز جاودانه تاریخ خواهند ماند.