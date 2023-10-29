ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسلم مویدی امروز یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی دلفان، اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی، باعث خردشدن زمین‌های کشاورزی و کاهش سطح تولیدات محصولات می‌شود و ناپایداری تولید و امنیت غذایی را به همراه دارد.

وی افزود: برای کمک به بخش کشاورزی و بهره‌برداران ضروری است مسائل و موانع قانونی را مورد بررسی دقیق قرار دهیم با کمک مجموعه نیروی انتظامی استان بیش از گذشته در صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی توسط سودجویان، مقابله کنیم.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی لرستان، افزود: واحدهای گشتی حفاظت از اراضی کشاورزی با همکاری عوامل بخش کشاورزی و نیروی انتظامی می‌توانند دستور توقف تغییر کاربری بدهند و از اجرای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قبل و حین انجام جلوگیری کنند.

سرهنگ مویدی با اشاره به نقش سازمان جهاد کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین دستگاه اقتصادی استان در جبهه‌های مختلف، گفت: باتوجه‌به اینکه لرستان استانی با محوریت کشاورزی و دامپروری است، باید از اراضی کشاورزی به‌خوبی صیانت کنیم چرا که جایگاه کشاورزی و دامپروری در زندگی ما بسیار حائز اهمیت است.



سرهنگ بارانی فرمانده نیروی انتظامی دلفان نیز اظهار داشت: حفاظت از اراضی کشاورزی نیازمند تلاش همه دستگاه‌ها است و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دلفان در این مورد با یگان حفاظت امور اراضی استان همکاری کامل می‌کند.