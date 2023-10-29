  1. استانها
  2. لرستان
۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۱۵

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان مطرح کرد؛

ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

خرم‌آباد - فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی لرستان بر ضرورت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسلم مویدی امروز یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی دلفان، اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی، باعث خردشدن زمین‌های کشاورزی و کاهش سطح تولیدات محصولات می‌شود و ناپایداری تولید و امنیت غذایی را به همراه دارد.

وی افزود: برای کمک به بخش کشاورزی و بهره‌برداران ضروری است مسائل و موانع قانونی را مورد بررسی دقیق قرار دهیم با کمک مجموعه نیروی انتظامی استان بیش از گذشته در صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی توسط سودجویان، مقابله کنیم.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشاورزی لرستان، افزود: واحدهای گشتی حفاظت از اراضی کشاورزی با همکاری عوامل بخش کشاورزی و نیروی انتظامی می‌توانند دستور توقف تغییر کاربری بدهند و از اجرای ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قبل و حین انجام جلوگیری کنند.

سرهنگ مویدی با اشاره به نقش سازمان جهاد کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین دستگاه اقتصادی استان در جبهه‌های مختلف، گفت: باتوجه‌به اینکه لرستان استانی با محوریت کشاورزی و دامپروری است، باید از اراضی کشاورزی به‌خوبی صیانت کنیم چرا که جایگاه کشاورزی و دامپروری در زندگی ما بسیار حائز اهمیت است.

سرهنگ بارانی فرمانده نیروی انتظامی دلفان نیز اظهار داشت: حفاظت از اراضی کشاورزی نیازمند تلاش همه دستگاه‌ها است و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دلفان در این مورد با یگان حفاظت امور اراضی استان همکاری کامل می‌کند.

کد مطلب 5924925

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها