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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۹

با حکم اسماعیلی؛

اعضای هیات‌علمی شانزدهمین «جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب شدند

اعضای هیات‌علمی شانزدهمین «جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب شدند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی احکامی جداگانه اعضای هیات‌علمی شانزدهمین دوره «جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی احکامی جداگانه سیدمهدی زرقانی، خسرو باباخانی، گلعلی بابایی، گلستان جعفریان، بهناز ضرابی‌زاده، ساسان ناطق، احمد یوسف‌زاده، وجیهه سامانی و فرانک جمشیدی را به‌عنوان اعضای هیات‌علمی شانزدهمین دوره «جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است:

«بنا به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و با توجه به سوابق و تجارب ارزنده شما در زمینه ادبیات داستانی، به موجب این حکم، به‌عنوان «عضو هیات علمی» شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد منصوب می‌شوید.

شایسته است بر اساس وظایف مندرج در آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این جایزه، اقدامات مقتضی را به نحو احسن، به عمل آورید.»

پیش از این نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی گلعلی بابایی را به‌عنوان دبیر علمی شانزدهمین دوره «جایزه ادبی جلال آل‌احمد» منصوب کرده بود.

کد مطلب 5924943

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    نظرات

    • مشرقی IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
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      پاسخ
      چرا "هیات علمی" ؟؟؟؟؟؟؟ مگه قراره کار آموزشی پژوهشی انجام بشه؟؟!!!

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