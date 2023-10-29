تدبیری برای بنزین گردشگران در بندرعباس شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصیب نظری عصر یکشنبه در صد و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس، اظهار کرد: در ایام بمباران غزه مظلوم قرار داریم و یاد می‌کنیم از ۲ هزار و اندی از کودکان فلسطینی که رژیم منحوس صهیونیستی در حال نسل کشی آنها است.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با تاکید بر اینکه مردم آزاده جهان از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی بر مردم مظلوم فلسطین اندوهگین هستند، افزود: انصافاً همه مردم آزاده در اقصی نقاط جهان و حتی ما مردم بندرعباس گاهاً شب‌ها وقتی این صحنه‌ها را می‌بینیم خواب بر ما سخت می‌شود.

نظری تصریح کرد: امیدواریم دعای امن یجیب ما هم مستجاب شود و ظلم از سر مردم غزه و فلسطین کوتاه شود و آن سرزمین اصلی که متعلق به خود فلسطینی‌ها است برسد و تمام مردم دنیا به خصوص مسلمانان متحد شوند و حول محور قبله اول مسلمین و نجات مردم مظلوم هر جا ندای مسلمان مظلومی شنیده شد باید این اتفاق بیفتد که ما جمع شویم و کمک دهیم.

وی خاطرنشان کرد: عملیات‌های گسترده جبهه مقاومت پیروزی نهایی را برای فلسطین به ارمغان می‌آورد و این مسلم خواهد بود و قطعاً حق با فلسطینی‌ها است.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با بیان اینکه فصل گردشگری جنوب کشور پاییز و زمستان است، بیان کرد: بندرعباس این روزها میزبان هم‌وطنان از سراسر کشور و کشورهای همسایه است که از آبان‌ماه تا اسفندماه به شهر ما سفر می‌کنند.

نظری خاطرنشان کرد: تبلیغات سویی بر شهر بندرعباس نسبت به وضعیت بنزین آن همچنین در شرق و غرب بندرعباس در شهرهای مختلف کشور صورت می‌گیرد؛ از مسئولان پخش فرآورده‌های نفتی، استاندار و… تقاضا داریم ضربه‌ای که در حال حاضر و آینده خواهیم خورد از صف‌های طولانی بنزین، فروشی گالنی بنزین که چهره نامناسبی دارد را تدبیر و مشکل را حل کنند.

وی اضافه کرد: نکند به خاطر بی‌تدبیری‌ها بر صنعت گردشگری آسیب وارد شود و اقتصاد افرادی که با این صنعت ارتباط دارند با مشکل مواجه شود.