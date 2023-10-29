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۷ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۰

مدیر پسماند شهرداری فردیس:

پسماند خشک مدارس فردیس خریداری می‌شود

پسماند خشک مدارس فردیس خریداری می‌شود

فردیس- مدیر پسماند شهرداری فردیس گفت: بر اساس تفاهم‌نامه صورت گرفته با آموزش و پرورش پسماند خشک مدارس فردیس خریداری می‌شود.

سید مصطفی آل یاسین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری نشست مشترکی با اداره آموزش و پرورش شهرستان فردیس و اداره محیط زیست این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این نشست در راستای هم افزایی برای اجرای طرح ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبدا در مدارس سطح شهر برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ کارت همیار طبیعت میان دانش آموزان مدارس شهر فردیس توزیع می‌شود، تصریح کرد: قرار است تفاهم نامه‌ای میان اداره آموزش و پرورش شهرستان فردیس و اداره محیط زیست این شهرستان با مدیریت پسماند شهرداری فردیس منعقد شود و مدیریت پسماند نسبت به آموزش همیاران طبیعت در مدارس اقدام کند تا بدین ترتیب این فرهنگ در مدارس نهادینه شود.

مدیر پسماند شهرداری فردیس عنوان کرد: همچنین پس از انعقاد این تفاهم نامه پیمانکار تفکیک پسماند شهرداری فردیس به مدارس مراجعه کرده و پسماند خشک را از دانش آموزان خریداری خواهد کرد تا این فرهنگ هرچه بهتر و بیشتر در خانواده‌ها ترویج داده شود.

کد مطلب 5925125

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