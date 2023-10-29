سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری گیلان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار گیلان با صدور حکمی، «محمدرضا حق بین» را به عنوان سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری منصوب کرد.

«اسدالله عباسی» استاندار گیلان در این جلسه با قدردانی از تلاش‌های امیر مرادی مدیرکل پیشین مدیریت بحران استانداری استان و انتصاب وی به سمت مشاور استاندار، از سرپرست جدید اداره کل مدیریت بحران استانداری خواست با توجه به اهمیت حوزه فعالیت این اداره کل و شرایط زیست بوم و جغرافیای استان گیلان، با بهره گیری از تجربیات ارزنده در این حوزه، بهره مندی از همه ظرفیت‌های موجود و توان و روحیه جوانی در اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی برای ارایه خدمت بهتر به مردم شریف استان از هیچ کوششی فروگذار نشود.

محمدرضا حق بین از مردادماه سال گذشته، به عنوان مشاور و مسئول پیگیری امور ایثارگران استانداری، از سوی دکتر عباسی استاندار گیلان منصوب و فعالیت داشته است.