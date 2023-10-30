برداشت مرکبات ۲۸۰ هکتار از باغات فنوج 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، قنبر ناروئی اظهارکرد: سطح زیر کشت محصولات باغی فنوج، دو هزار ۸۵۰ هکتار و ۳۰۸ هکتار به انواع مرکبات اختصاص دارد که ۲۸۰ هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.

وی گفت: به منظور توسعه باغات مرکبات با توجه به مستعد بودن شرایط اقلیمی فنوج از ابتدای امسال تاکنون سه هزار اصله نهال مرکبات تهیه و به صورت مشارکتی در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی فنوج ادامه داد: از باغات مرکبات فنوج لیموشیرین، لیمو ترش، نارنج، نارنگی، گریپ فروت، انواع ارقام پرتقال برداشت می‌شود.