به گزارش خبرنگار مهر بهنقل از رویترز، گزارشات فصلی شرکت تولید کننده تجهیزاتنظامی و دفاعیغربی حاکی از آن است که درگیری نظامی در اوکراین سود کلانی را نصیب این شرکتها کرده است.
شرایط پیش آمده در اوکراین از چند جهت به نفع این شرکتها تمامشده بهگونهای که از یکطرف شاهد افزایش ثبت سفارش خرید برای آنها از سوی آمریکا و متحدان اروپایی این کشور برای ارسال تجهیزات به اوکراین بودهاند و از سوی دیگر سفارش ارتشهای کشورهای متبوع این شرکتها برای تقویت قوای نظامی داخلی هم سفارشات آنها را بالا برده است.
از زمان آغاز درگیری نظامی در اوکراین کشورهای غربی به خصوص آمریکا و اروپا برای تجهیز اوکراین هزینههای نظامی خود را به شدت افزایش دادهاند.
به عنوان مثال شرکتهای بزرگ تولید تجهیزات نظامی نظیر لاکهید مارتین، جنرال داینامیکز، و RTX که پیشتر با نام ریتون شناخته میشد، طی روزهای گذشته گزارش درآمدی بهتر از میزان مورد انتظار را درباره عملکرد خود در سه ماهه سوم سال جاری به ثبت رسانده و البته اعلام کردهاند که انتظار دارند درآمدشان طی ماههای آینده از این هم بهتر شود.
لاکهید مارتین گفته میزان تولید و سفارشات دریافتی این شرکت بالاتر از میزان مورد انتظار بوده و در حال حاضر ۱۵۶ میلیارد دلار سفارش داخلی و خارجی دارد.
شرکت جنرال داینامیکس هم که در زمینه تولید خودروهای زرهی و تانک فعالیت میکند اعلام کرده میزان درآمد این شرکت در سه ماهه سوم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
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