  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۳

معاون منابع طبیعی خراسان رضوی:

۱۱۰ پروژه آبخیزداری در خراسان رضوی طی ۶ ماه نخست امسال اجرا شد

۱۱۰ پروژه آبخیزداری در خراسان رضوی طی ۶ ماه نخست امسال اجرا شد

مشهد- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه ۱۱۰ پروژه آبخیزداری در گستره استان اجرا و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آبیار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه ۱۱۰ پروژه آبخیزداری در گستره استان اجرا و به بهره‌برداری رسید، اظهار کرد: از این میزان پروژه ۱۱ مورد مربوط به احداث بندهای خاکی است که مجموعاً بیش از ۲۷۲ هزار و ۴۹۵ متر مکعب عملیات خاکی در برداشته که در سطح ۱۱ شهرستان با اعتباری معادل ۲۷۶ میلیارد ریال اجرا شده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی افزود: علاوه بر آن ۵۸ پروژه مربوط به سازه‌های گابیونی بوده که ۱۸۶۷۷ متر مکعب عملیات گابیونی در برداشته و بالغ بر ۲۳۷ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: ۴۱ پروژه آبخیزداری عملیات سنگ و ملات با حجم ۲۳۲۰۶ متر مکعب (سرریز سنگ ملاتی و سنگ ملاتی) در سطح استان اجرا که بالغ بر ۲۸۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

آبیار بیان کرد: در شرایط شکننده خشکسالی خراسان رضوی اجرای پروژه‌های آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز که با هدف کنترل سیل و حمل رسوب هدایت روان آب‌ها و در نهایت نفوذ تدریجی آب تحت الارض به سفره‌های زیرزمینی را میسر می‌سازد که از اهمیت فوق العاده برخوردار است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی ادامه داد: در اجرای ۱۱۰ پروژه آبخیزداری مجموعاً ۷۹۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه که تماماً از محل اعتبارات سال ۴۰۱ تأمین و پرداخت شده است.

وی از عموم روستانشینان استان به ویژه شهرستان‌هایی که پروژه‌های آبخیزداری اجرا شده درخواست کرد تا در مراقبت و نگهداری از سازه‌های اجرا شده کوشا بوده و به توصیه‌های کارشناسان آبخیزداری به هنگام سیلاب و روان آب‌ها توجه کنند.

کد مطلب 5925306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها