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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۸

با راه‌اندازی گنجینه افتخارات؛

یادگارهای سینمایی علیرضا خمسه به موزه سینما اهدا شد

یادگارهای سینمایی علیرضا خمسه به موزه سینما اهدا شد

گنجینه علیرضا خمسه بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون در موزه سینمای ایران راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینما، سیمرغ، جوایز، اسناد و یادگاری‌های علیرضا خمسه به موزه سینمای ایران اهدا شد.

سیمرغ بلورین بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر، جایزه بهترین بازیگر جشنواره سینمایی فیلم پیونگ یانگ کره شمالی (جشنواره کشورهای غیرمتعهد)، ۱۳ تندیس از جشنواره‌های مختلف، ۱۴ لوح تقدیر از جشنواره و برنامه‌های مختلف سینمایی و تلویزیونی، فیلمنامه دست‌نویس فیلم سینمایی «بوی خوش زندگی»، فیلمنامه دست‌نویس مجموعه تلویزیونی «ازدواج»، مدال یادبود آستان مقدس امامزاده حسین بن علی بن موسی الرضا (ع)، حکم داوری در جشنواره‌های مختلف سینمایی، پوشه کاغذی شامل نامه‌ها و قراردادهای سینمایی، پوشه نامه‌های تشکر و قدردانی از سازمان‌های مختلف، تابلو تقدیر چوبی از اولین جشنواره فیلم خوزستان، حکم انتخاب به عنوان عضو هیات داوران نوزدهمین جشن سینمای ایران، عکس‌های مختلف در پروژه‌های سینمایی و … از جمله مواردی هستند که توسط این هنرمند پیشکسوت در موزه سینما به یادگار گذاشته شد.

علیرضا خمسه در فیلم‌هایی همچون «مرگ یزدگرد»، «روز باشکوه»، «زیر بام‌های شهر» و … نقش‌آفرینی داشته است.

کد مطلب 5925333
زهرا منصوری

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