به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عالی کشور با کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر دیدار و گفت‌وگو کرد.

رییس دیوان عالی کشور در این دیدار با اشاره به ضرورت دفاع از مردم مظلوم فلسطین در مقابل اقدامات جنایت‌کارانه رژیم اشغالگر قدس، بر پیگیری قضایی جنایات رژیم غاصب صهیونیستی تأکید کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، رژیم اسراییل باید محاکمه شود و این وظیفه کشورهای اسلامی همچون جمهوری اسلامی است که از مردم مظلوم فلسطین به صورت معنوی و سیاسی حمایت کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تشکیل کارگروه ویژه پیگیری حقوق مردم فلسطین را امری مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: جامعه جهانی و بین الملل باید برای محاکمه این رژیم کودک‌کش با یکدیگر متحد شوند.

وی در ادامه با اشاره به صلاحیت دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به پرونده‌ها و جرایم اتباع بیگانه تصریح کرد: علاوه بر حقوقی که در قوانین برای اتباع خارجی تصریح شده، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده دستیابی به این حقوق و انجام و پیگیری امور مربوطه برای آنها تسهیل و تسریع شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به وجود شعب تخصصی در دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور، شکلی است و پرونده‌های اتباع خارجی و مرتبط با امور بین الملل در شعب تخصصی دیوان عالی کشور با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شوند.