به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور، سه‌شنبه ۲۱ مرداد ماه به منظور بررسی پرونده‌های اصراری- کیفری برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی اظهار کرد: امام حسین (ع) نسبت به عالم بشریت حق بسیار بزرگ و گسترده‌ای دارند و رسول مکرم اسلام (ص) نقش ایشان را در ادامه راه اسلام بی بدیل عنوان کردند که شهادت و نهضت آن حضرت در تاریخ ماندگار شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اهمیت زیارت اربعین تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) در روایتی می‌فرمایند؛ هرکسی به زیارت فرزندم حسین (ع) برود ثواب ۹۰ حج و ۹۰ عمره برای او نوشته می‌شود. همچنین استجابت دعا تحت قبه الحسین (ع) تضمین شده است، ان شاء الله خداوند توفیق دهد در این مسیر گام برداریم.

وی ادامه داد: پیاده روی اربعین و اجتماع عظیم مسلمانان فراتر از یک حرکت جمعی است و نقش مهمی در وحدت آفرینی بین مسلمانان جهان دارد، خوشا به حال کسانی که قدر نعمت حضور در پیاده روی اربعین را بدانند، ان شاء الله کسانی که مشرف می‌شوند ما را نیز از دعای خیرشان بهره‌مند نمایند؛ به فرموده مقام معظم رهبری ما هم از دور نگاه می‌کنیم به این حرکت، و غبطه می‌خوریم به حال آن کسانی که این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند: گرچه دوریم به یاد تو سخن می‌گوئیم، بعد منزل نبوَد در سفر روحانی.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنانش به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی در غزه اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی از انسانیت، شرف، و اخلاق بویی نبرده است، این جنایات سندی بر ماهیت ضدبشری این رژیم خبیث است.

رئیس دیوان عالی کشور با محکومیت شدید نسل کشی در غزه و سکوت مجامع و نهادهای بین‌المللی در برابر جنایات وحشیانه این رژیم ادامه داد: رژیم صهیونیستی با مجموعه‌ای از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نقض حقوق بشر در فلسطین به گونه‌ای رفتار کرده است که حتی نمی‌شود نام هیچ حیوانی بر آن نهاد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری همچنین با اشاره به درگذشت حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر باغانی رئیس اسبق شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تصریح کرد: ایشان عمر پر برکت خود را در راه رسیدن به آرمان‌های امام راحل و انقلاب گذاشت و خدمات شایسته‌ای به نظام جمهوری اسلامی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب ارائه کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به زندگی پر ثمر و پر بار مرحوم حجت الاسلام والمسلمین باغانی، افزود: مرحوم باغانی از برجسته‌ترین چهره‌های روحانی و سیاسی غرب خراسان بود و از او به عنوان شهید زنده حادثه تروریستی ۷ تیر ۱۳۶۰ یاد می‌شود که علاوه بر ترویج و نشر معارف اسلامی و شعائر اهل‌بیت (ع) حضور در جبهه‌های دفاع‌مقدس و عرصه‌های مختلف سیاسی، دینی و فرهنگی و بیش از ۲ دهه فعالیت در مناصب قضائی در کارنامه ایشان ثبت و ماندگار شده است.