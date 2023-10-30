غرق شدگان دریا در رشت به صفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری صبح دوشنبه در جلسه تجلیل از دست اندرکاران طرح‌های سالم سازی دریا در رشت اظهار کرد: شهرستان رشت دارای ۲۲ کیلومتر نوار ساحلی متشکل از ۱۰ روستای ساحلی در حوزه بخش‌های خشکبیجار و لشت نشا است.

سرپرست فرمانداری رشت با تاکید بر لزوم تعریف تفرجگاه‌های مناسب و مجهز برای گردشگران به ویژه در بخش ساحلی اضافه کرد: در ایام تابستان امسال ۲ طرح سالم سازی دریا در ساحل امین آباد، مروارید خزر اجرا شد.

وی با بیان اینکه اقدامات اجرایی و عملیاتی سواحل شهرستان رشت از ۸ خرداد آغاز شد، افزود: طی تفاهمنامه، طرح ساحلی امین آباد که از سال ۹۸ غیر فعال بود راه اندازی و تا پایان تابستان سال جاری به تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت واگذار شد.

عاشوری ادامه داد: همه حریم ۶۰ متری سواحل شهرستان رشت کاملاً آزاد بوده و تقریباً کل نوار ساحلی در تابستان سال جاری به دلیل نزدیکی به مرکز استان و همچنین دسترسی بسیار آسان همواره با تراکم بسیار بالای مراجعین خصوصاً در ایام گرم سال مواجه بود.

وی با تاکید بر اینکه کلیه نوار ساحلی رشت در حوزه روستایی قرار دارد همراهی تعامل و کمک دهیاران و شوراهای اسلامی در ساماندهی سواحل بسیار مؤثر بود، اضافه کرد: خصوصاً کنترل محدود سازی تردد خودرو در حریم ۶۰ متر در سواحل شهرستان رشت تعداد ۶۰ نقطه خطرآفرین خارج از طرح‌های سالم سازی شناسایی و تحت پوشش قرار گرفت.

سرپرست فرمانداری رشت ادامه داد: تمامی دستگاه‌های مرتبط اعم از دستگاه‌های دولتی، شوراهای اسلامی، دهیاران، نیروی انتظامی و سپاه به سواحل شهرستان به عنوان حوزه سرزمینی و جغرافیایی شهرستان رشت نگریسته و تمامی تلاش خود را برای تحقق اهداف مد نظر در این حوزه طی این ایام به کار بستند.

عاشوری بیان کرد: تعداد ۱۱۵ نفر منجی و مراقب دریا و همچنین ۳۹ نفر امدادگر هلال احمر در ۶۰ نقطه ساحلی و ۲ طرح سالم سازی شهرستان رشت به کارگیری شدند که خوشبختانه با تنظیم قرارداد با هیأت نجات غریق شهرستان رشت و مساعدت استانداری حقوق ناجیان غریق و مراقبین و امدادگران هلال احمر به موقع پرداخت شد.

وی با بیان اینکه تعداد ۵ دستگاه آمبولانس و ۴ دستگاه موتور سیکلت متعلق به جمعیت هلال احمر در طرح‌ها و مناطق خطرآفرین مستقر شدند، گفت: یگان ویژه با حدود ۶۰ نفر نیرو در قالب ۳ اکیپ گشت نوار ساحلی (اعم از دریایی و ساحل) سواحل شهرستان رشت را به نحو مطلوبی تحت پوشش قرار دادند.

سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به اینکه خوشبختانه در سال جاری غرق شدگان دریا در رشت به صفر رسیده است، افزود: با وجود ورود حضور بالای گردشگران و با تلاش حدود به ۳۰۰ نفر از عوامل اجرایی اعم از منجیان، یگان ویژه، دهیاران، امدادگران هلال احمر، همیاران پلیس و برابر گزارش‌ها حدود بر ۲۵۰ نفر نیز توسط منجیان از خطر غرق شدن نجات پیدا کردند.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم در سال آینده با افزایش شناگاه بتوانیم از ظرفیت سواحل بیشتر بهره ببریم، ادامه داد: برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود در سواحل از جمله اقداماتی به شمار می‌رود که باید مورد توجه جدی برای سال آینده قرار گیرد.

عاشوری با اشاره به ظرفیت گردشگری سواحل در گیلان افزود: در اجرای برنامه‌های فرهنگی سواحل این شهرستان بسیار فعال بوده و حدود ۴۰ برنامه فرهنگی تحت عنوان کشتی نجات در ایام محرم و جنگ‌های شادی در ایام بعد از ماه محرم و صفر در سواحل و طرح سالم سازی اجرا شد.