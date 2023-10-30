به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، سومین برنامه «پاتوق رواق» با موضوع بررسی مستندسازی در دل بحران، همراه با نمایش مستند «گلوله‌باران» به کارگردانی مرتضی پایه شناس، حسین مومن و تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی برگزار خواهد شد.

«گلوله‌باران» درباره ۲ فیلمبردار است که همراه با گروهی نظامی عازم خط درگیری می‌شوند. در میانه راه یکی از فیلمبرداران توسط تک‌تیرانداز دشمن مجروح می‌شود و نمی‌تواند به راه‌رفتن ادامه بدهد. ساعت‌ها به سختی می‌گذرد. وضعیت پیچیده‌تر می‌شود، از آسمان باران می‌بارد و از زمین گلوله.

این مستند محصول مشترک مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و مرکز مستند حقیقت است.

علاقه‌مندان به این حوزه برای شرکت در این برنامه می‌توانند سه‌شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۵ به بنیاد فرهنگی روایت فتح واقع در میدان فردوسی، ابتدای خیابان شهید قرنی مراجعه کنند.

برنامه «پاتوق رواق» قرار است ضمن اکران فیلم‌های مستند مطرح و نقد آن، پاتوقی برای هم‌اندیشی و هم‌افزایی میان مستندسازان و علاقه‌مندان به سینمای مستند باشد.