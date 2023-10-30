تهیه ۳۵ مصوبه برای رونق اقتصادی هاب گردشگری کلاردشت

سید محمود حسینی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام هفدهمین سفر شهرستانی مسئولان به شهرستان کلاردشت گفت: در این سفر جلسات مختلف با اقشار، بازدید از مراکز مختلف در شهرستان کلاردشت صورت گرفت و نظام مسائل شهرستان کلاردشت توسط مدیران تهیه شد و ۳۵ مصوبه برای توسعه کلاردشت داشتیم.

وی با اظهار اینکه برای روستاها نیز مصوباتی داشتیم، گفت: همچنین برای فعالان حوزه تولید و صنعت و اقتصاد نیز مصوباتی در ستاد تسهیل داشتیم و ۱۹ پرونده بررسی و ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات تخصیص پیدا کرد.

وی با بیان که شهرستان کلاردشت به عنوان منطقه ویژه گردشگری استان مازندران معرفی شد، گفت: امیدوار هستیم متناسب با این منطقه ویژه بتوانیم ساز و کار لازم را ایجاد کنیم و تمام ۲۱ روستا باید به مقصد گردشگری با کاربری‌های مشخص تبدیل شود و در اختیار گردشگری قرار گیرد.

استاندار مازندران یادآور شد: همچنین شهرسازی کلاردشت باید نمادی از ایران اسلامی باشد زیرا بیشترین گردشگران خارجی در این منطقه حضور پیدا می‌کنند و امیدواریم با اجرای مصوبات و پیگیری‌های صورت گرفته شاهد تحول و دگرگونی کلاردشت باشیم.

حسینی پور یادآور شد: شهرستان مزیت‌های زیادی دارد و باید این مزیت‌ها احیا و منجر به تحول اقتصادی شود.

وی از اجرای ابر پروژه گردشگری در شهرستان خبر داد و گفت: همه دستگاه‌ها باید متناسب با طرح آمایش اقدام کند و همه حوزه‌ها از جمله صنعت و کشاورزی باید پیوست گردشگری داشته باشد.