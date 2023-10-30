چین و آمریکا باید درکی منصفانه از نیات راهبردی یکدیگر داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وانگ وِنبین، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات وانگ یی، وزیر خارجه این کشور مبنی بر اینکه جاده منتهی به ملاقات روسای جمهور چین و آمریکا، هموار نخواهد بود، گفت که طرفین باید درک منصفانه‌ای از نیات راهبردی یکدیگر داشته باشند.

وزیر خارجه چین در روزهای اخیر با جو بایدن، رییس جمهور آمریکا و مشاوران ارشدش در واشنگتن دیدار کرد و طرفین با همکاری در راستای برگزاری ملاقات دوجانبه بین سران آمریکا و چین در حاشیه اجلاس مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه به توافق رسیدند.

سخنگوی وزارت خارجه چین درباره روابط دو کشور گفت: وانگ یی تاکید کرد که مسیر پرپیچ و خم روابط چین و آمریکا از آغاز سال جاری تاکنون، ارزش خلاصه کردن و درس گرفتن را دارد.

وی با اشاره به مذاکرات، اضافه کرد که وزیر خارجه چین تاکید کرده که مهم‌ترین موضوع، پیروی از اجماع سران دو کشور به منظور پایدارسازی روابط دوجانبه چین و آمریکا و حفظ کانال‌های ارتباطی است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، واشنگتن و پکن همچنین بر سر مذاکرات در روزهای آتی درباره امور دریایی، کنترل تسلیحات و عدم اشاعه نیز به توافق رسیده‌اند.