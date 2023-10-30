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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۴

طی شش ماهه نخست سال جاری؛

۹۰ حلقه چاه آب در بُرخوار به کنتور حجمی هوشمند مجهز شد

۹۰ حلقه چاه آب در بُرخوار به کنتور حجمی هوشمند مجهز شد

اصفهان- رئیس اداره منابع آب شهرستان برخوار از نصب ۹۰ دستگاه کنتور هوشمند حجمی برروی چاه های مجاز شهرستان برخوار طی شش ماهه ابتدای سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدی قادری اظهار داشت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه بیش از ۹۰ دستگاه کنتور هوشمند حجمی بر روی چاه‌های مجاز کشاورزی وصنعتی با اولویت نصب بر روی چاه‌های دارای اضافه برداشت، صورت گرفته است.

وی افزود: تعداد کل کنتورهای نصب شده از زمان تأسیس اداره منابع آب شهرستان برخوار، سال ۱۴۰۰، تا کنون به ۲۸۸ دستگاه کنتور رسیده است.

قادری تصریح کرد: ۱۰۰ درصد پروانه چاه‌های مجاز کشاورزی شهرستان برخوار اصلاح و تعدیل شدند.

رئیس اداره منابع آب برخوار هم چنین از انسداد بیش از ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز آب در این شهرستان خبر داد و افزود: در راستای صیانت از منابع آبی همواره مسدود شدن چاه‌های غیرمجاز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز جرم است و با آن برخورد خواهد شد.

قادری با اشاره به این که ۱۱ مورد اجرای احکام و آزادسازی، تعریض و تکمیل مسیل حبیب آباد انجام شده است، افزود: ۱۵۰۰ متر آزادسازی در شهرستان برخوار از اقدامات این اداره بوده است.

شهرستان برخوار در شمال اصفهان و در فاصله ۲۹ کیلومتری از آن واقع شده است.

کد مطلب 5925714

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