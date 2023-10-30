به گزارش خبرنگار مهر، هفته بسیج دانش آموزی امسال با شعار «نظم نوین جهانی با نسل آرمانی» در سراسر کشور برگزار می‌شود و امروز هم روز نوجوان و بسیج دانش آموزی است.

آن طور که سازمان بسیج دانش‌آموزی اعلام کرده است؛ رویکردهای هفته بسیج دانش آموزی امید آفرینی، نشاط آفرینی و هویت ملی است و برنامه‌ها هم در سه سطح مدرسه، استانی و کشوری طراحی شده‌اند.

امسال سازمان بسیج دانش آموزی علاوه بر برنامه‌های هر ساله ضد استکباری خود، در تلاش است نظم جدید جهانی را هم برای دانش آموزان تبیین کند.

سردار مجتبی باستان رئیس سازمان بسیج دانش آموزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های ویژه این سازمان در تبیین نظم جدید جهانی گفت: رهبر معظم انقلاب سه شاخصه اصلی نظم جدید جهانی را مطرح کردند و ما هم بر اساس همین سه شاخصه برنامه‌های خود را اجرایی می‌کنیم. افول سلطه آمریکا بر جهان، انتقال قدرت از غرب به شرق و رشد فرهنگ مقاومت سه شاخصه اصلی برنامه‌های سازمان بسیج دانش آموزی منطبق بر سخنان مقام معظم رهبری است.

سردار باستان با بیان اینکه دانش آموز بسیجی در گام دوم انقلاب یک فرهنگ و تفکر است؛ گفت: به همین دلیل هم دانش آموزان زیادی در همه برنامه‌های سازمان حضور فعال دارند؛ ما حقیقتاً بیش از شانزده میلیون دانش آموز بسیجی داریم که پایبند هویت دینی و ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: آن‌ها در اردوهای جهادی فعالانه مشارکت می‌کنند. در همه مدارس دانش آموزان پای کار برنامه‌های بسیج دانش آموزی حضور دارند. برای راهپیمایی، برای توزیع کمک‌های مومنانه و یا برای اردوی سازندگی دانش آموزان داوطلب حضور دارند و ما هم در گام دوم انقلاب این عزم را داریم که همه دانش آموزان را دانش آموز بسیجی بدانیم.

سردار باستان در تشریح برنامه‌های استکبار ستیزی گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته در تشریح افول سلطه آمریکا بر جهان و استکبار ستیزی آمریکا برنامه حقوق منهای بشر مساوی آمریکا است. این برنامه برای دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول و دوم طراحی شده است. در این برنامه دانش آموزان از ۱۰۰ پرسش به انتخاب خود به یکی از پرسش‌ها پاسخ می‌دهند و در نهایت به برترین پاسخ‌ها جوایزی تعلق می‌گیرد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی افزود: در حقیقت این ۱۰۰ پرسش بر اساس ۱۰۰ جنایت آمریکا علیه ملت ایران و مردم سراسر جهان است همین که دانش‌آموزان این سوالات را می‌خوانند با جنایات آمریکا آشنا می‌شوند.

به گفته سردار باستان دانش آموزی که سوالات را می‌خواند و به دنبال جواب‌های آن است؛ دید درستی نسبت به جنایات آمریکا پیدا می‌کند. این سوالات برای تبیین جنایت آمریکا بسیار مهم و اثرگذار است. دانش آموز با مطالعه بیشتر به تدریج متوجه می‌شود که چگونه آمریکا به تدریج ذلیل شده و قدرت خود را از دست داده است.

وی با بیان اینکه در بحث انتقال قدرت، دانش آموزان در ابتدا باید مفهوم تحریم‌ها را درک کنند؛ گفت: دانش آموزان سپس در اردوهای راویان پیشرفت عملاً می‌بینند که علی رغم تحریم‌ها، ایران توانسته است به چه موفقیت‌های در صنعت دست یابد. به عنوان مثال در اردوهای راهیان دانش آموزان را به میادین نفتی و گازی ستاره خلیج فارس می بریم تا آنان عملاً با درخشش مهندسان نخبه ایرانی پی ببرند و درک کنند که قدرت به تدریج از غرب به شرق منتقل شده است.

وی با بیان اینکه دانش آموزان در اردوهای راهیان پیشرفت توسعه ایران و قدرتمندی ایران علی رغم تحریم‌ها را به صورت عینی لمس می‌کنند؛ گفت: همان‌طور که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس شرکت آلمانی به تعهدات خود عمل نکرد اما مهندسان نخبه و متخصص ایرانی به دلیل تحریم‌ها خودشان کمک کردند و این پالایشگاه امروز به خودکفایی رسیده است. وقتی دانش آموز به اردوی پیشرفت می‌رود عملاً با این فضاها آشنا می‌شود روایات دست اول از چگونگی خودکفایی ایرانیان برای او آشکار می‌شود.

سردار باستان گفت: این مهم است که راویان تخصصی در ابتدا اثرات تحریم‌ها را برای دانش آموز شهر می‌دهند بعد به آنها نشان می‌دهند که چگونه از وضع تحریمی به شرایط فعلی رسیده‌ایم و در ادامه هم به دانش آموزان می‌گوئیم که نقش شما به عنوان مدیران و متخصصان آینده کشور در توسعه و رشد ایران عزیزمان چگونه است. ما در اردوهای راویان پیشرفت افق کاری آینده دانش آموزان را به آن‌ها نشان می‌دهیم.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی افزود: همچنین شبکه خبرگان و نخبگان سیاسی متشکل از دانشجویان سیاسی، طلبه‌های فعال یا اساتید انقلابی در قالب پرسش دانش آموزی، اردوهای گفتمانی، برای دانش آموزان موضوع انتقال قدرت از غرب به شرق را تبیین می‌کنند.

یک دانشجوی فوق لیسانس، یک طلبه سطح بالا، یک معلم انقلابی که بازنشست شده است یا یک استاد دانشگاه که خبرگان و نخبگان را تشکیل می‌دهند که با هماهنگی مدیر مدرسه در قالب برنامه زنگ گفتگو، پرسش و پاسخ دانش آموزی را رقم می‌زنند. عمده سوالات در خصوص تحریم‌ها، دشمنی آمریکا با ملت ایران و آینده ایران در جهان است. برای مثال دانش آموز از راوی پیشرفت می پرسد که حالا که ایران عضو پیمان شانگهای شده است؛ ابعاد این پیمان شانگهای چیست؟ چه آورده‌ای برای ایران دارد؟. این پرسش و پاسخ‌ها به سوالات و شبهات دانش آموزان کمک زیادی می‌کند.

سردار باستان همچنین بر این موضوع تاکید کرد که همه دانش آموزان کشورمان به این دلیل که هویت ایرانی اسلامی داشته و معتقد به انقلاب و مقاومتند؛ عضو بسیج دانش آموزی هستند.

برپایی زنگ گفت‌وگو در مدارس برنامه مشابه دیگری است در این هفته اجرایی می‌شود و در آن قرار است کارشناسان مختلف به شبهات و ابهامات دانش‌آموزان در موضوعات روز پاسخ دهند.

سردار باستان با بیان اینکه جوهره اصلی مقاومت، فرهنگ مقاومت است؛ گفت: اردوهای رزمی، اردوهای راهیان نور و تمرینات نظامی در میادین تیر بستر مناسبی برای توسعه و ترویج فرهنگ مقاومت در میان دانش آموزان است. دو میلیون دانش آموز پسر در سراسر کشور برای درس آمادگی دفاعی، اردوی عملی میدان تیر دارند و توسعه فرهنگ مقاومت هم به کمک همین تمرینات نظامی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ما در مدارس به کمک آموزش و پرورش تمرکز خود را بر روی توسعه فرهنگ مقاومت و ایستادگی گذاشتیم؛ گفت: علاوه بر اردوی عملی درس آمادگی دفاعی که همان میدان تیر است اردوهای حماسی و رزمی با هدف توسعه فرهنگ مقاومت برگزار می‌شود.

همچنین سردار باستان در انتهای مصاحبه از دانش آموزان و معلمان و خانواده‌های آنان خواست به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی و همراهی آمریکا با این جنایات، حضور پرشوری در مراسم راهپیمایی روز سیزده آبان داشته باشند.

سازمان بسیج دانش‌آموزی برای هفته بسیج دانش‌آموزی ۲ کلیدواژه را هم در نظر گرفته است که در تمامی برنامه‌های سازمان و در بستر فضای مجازی در سامانه شاد و دیگر سکوها از همین ۲ کلیدواژه استفاده خواهد شد.

«#نسل_زد_آمریکا» و «#هندسه_بدونه_سلطه» این دو کلید واژه هستند.