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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۲۸

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

درآمدها مالیاتی دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی جبران شود

درآمدها مالیاتی دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی جبران شود

بندرعباس - نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: درآمدها مالیاتی دولت با جلوگیری از فرار مالیاتی جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده ظهر دوشنبه در دیدار مدیرکل و معاونین دیوان محاسبات استان هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با اشاره به اهمیت وظیفه دستگاه‌های نظارتی در تحقق اهداف دولت، اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی باید با نگاه پیش‌گیرانه همواره یار و یاور دولت‌ها در تحقق اهداف و اجرای قانون جاری کشور باشند و در این راه با بی‌قانونی و تخلف به صورت هدفمند و هوشمند برخورد شود.

وی، عنوان کرد: دیوان محاسبات باید با انجام اقدامات کارشناسی و بررسی و دسته‌بندی ابعاد مختلف مشکلات استان هرمزگان، آن‌ها را به مرکز کشور برای اتخاذ تصمیمات بهتر و نزدیک به واقعیت ارائه کند. هر چه استان هرمزگان پیشنهادات خود را به مرکز کشور ارائه کنند و در تصمیم‌گیری مسئولان ارشد کشور تاثیرگذار باشند، یک نقطه قوت محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره مسئله فرار مالیاتی، بیان کرد: دولت بنا دارد که نقش مالیات در بودجه خود را افزایش دهد که اقدام قابل تحسینی محسوب می‌شود تا وابستگی مالی دولت از سایر منابع ناپایدار دیگر کاهش پیدا کند اما نباید میزان مالیات دریافتی فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی را افزایش داد بلکه باید راه‌های فرار مالیاتی را در بخش‌های مختلف مسدود کرد تا سهم درآمدهای مالیاتی استان هرمزگان افزایش پیدا کند.

کد مطلب 5925730

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