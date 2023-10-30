تکمیل پروژه آزادراه حرم تا حرم اولویت دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی و پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به مشهد مقدس در ایام شهادت امام رضا (ع) و تشکیل کارگروه زیارت، به ریاست محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری پیرامون پیگیری تکمیل هر چه سریع‌تر آزادراه حرم تا حرم و همچنین راه اندازی قطار سریع السیر تهران - مشهد برگزار شد.

بر اساس این گزارش، محسن منصوری در این جلسه، تکمیل پروژه آزادراه حرم تا حرم را از اولویت‌های مهم دولت دانست و گفت: رئیس‌جمهور تاکید بسیاری بر تکمیل پروژه مذکور دارد. بنابراین ضرورت دارد این جلسات تا حصول نتیجه و تأمین اعتبار به صورت ماهانه تشکیل شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر حضور بخش خصوصی در پروژه آزادراه حرم تا حرم، افزود: دستگاه‌های متولی باید با برنامه‌های کارشناسی نسبت به ترسیم مسیر کوتاه‌تر یا اصلاح واریانت برای احداث آزادراه ظرف یک ماه اقدام کنند.

منصوری در ادامه افزود: همچنین با توجه به اهمیت پروژه لازم است که صندوق مشارکت مردمی نیز تشکیل شود؛ البته در صورت لزوم نسبت به اخذ مجوز خاص برای تأمین منابع اقدام خواهیم کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: لازم است سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص کامل سهم خود برای پرداخت به پروژه آزادراه حرم تا حرم در اولین فرصت اقدام کند و نسبت به فروش اوراق مشارکت دولتی جهت تأمین مالی این پروژه بررسی لازم را انجام دهد.

منصوری ادامه داد: همچنین استانداری خراسان، زمین مناسب جهت اخذ مصوبه مولدسازی، به منظور تأمین منابع آزادراه را شناسایی و اعلام نماید.

آزادراه حرم تا حرم ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه پروژه آزادراه حرم تا حرم یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی تاریخ کشور است، افزود: اتمام این پروژه به ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی در مورد پروژه قطار سریع السیر تهران- مشهد هم گفت: مساله حمل و نقل برای تسهیل زیارت دارای اولویت است. بنابراین کارگروهی ۵ نفره متشکل از معاونت اجرایی، شرکت راه آهن، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و استانداری خراسان باید نسبت به رصد دائم موضوع و پیگیری وظایف محوله در جلسات تا حصول نتیجه اقدام کنند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در پایان به توسعه طرح‌های عمرانی اطراف حرم مطهر رضوی اشاره کرد و گفت: به منظور ساخت پارکینگ از وزارت کشور مجوز لازم برای فروش اوراق مشارکت بافت فرسوده اخذ خواهد شد.

گفتنی است، اجرای آزادراه حرم تا حرم در مهر ماه سال ۸۹ با هدف اتصال قم به خراسان رضوی از مسیر استان سمنان در دستور کار قرار گرفت.

پروژه‌ای که در سال ۸۹ با مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) شروع ودر سه قطعه تعریف شد، قطعه نخست قم تا گرمسار، قطعه دوم گرمسار تا سمنان و قطعه سوم سمنان به مشهد

آزادراهی با مسافت ۹۸۰ کیلومتر که ۲۲۳ کیلومتر آن در جغرافیای خراسان رضوی واقع‌شده است.