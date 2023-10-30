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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۰۸

رییس شورای اسلامی شهر قم:

جلسه تامین واگن متروی قم هفته آینده در وزارت کشور برگزار می‌شود

جلسه تامین واگن متروی قم هفته آینده در وزارت کشور برگزار می‌شود

قم- رییس شورای اسلامی شهر قم از برگزاری جلسه ای در هفته آینده برای تامین واگن متروی قم با حضور مسئولان شهری و ملی در وزارت کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: مسئولان مدیریت شهری مشهد از متروی قم بازدید کردند و در خواست ما این بوده است که واگن از متروی مشهد به قم داده شود و آنان در این بازدید مطمئنم شدند که متروی قم آماده تست گرم است و تمامی مقدمات کار انجام پذیرفته است.

رییس شورای اسلامی شهر قم افزود: رییس جمهور و وزیر کشور از پروژه متروی قم حمایت می‌کنند و باید موانع و محدودیت‌ها بر سر راه اندازی متروی قم برداشته شود.

محرری افزود: پروژه متروی قم در راستای امیدآفرینی و همچنین ایجاد ظرفیت جدید حمل و نقل شهری دارای اهمیت است و مجموعه مدیریت شهری در قم باید با وحدت و همدلی مسیر را تا تامین واگن هموار کند.

وی ادامه داد: هفته آینده جلسه‌ای با حضور مسئولان شهری قم در این خصوص در وزارت کشور برگزار خواهد شد که امیدواریم تصمیمات خوبی با ارایه توضیحات از شرایط متروی قم اتخاذ شود.

رییس شورای اسلامی شهر قم عنوان داشت: در حال حاضر تمامی شرایط فنی و مدیریتی برای بهره برداری از متروی قم فراهم است و امیدواریم با تامین واگن، مترو قم فعالیت خود را آغاز کند.

کد مطلب 5925906

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