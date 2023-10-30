حسینیه اعظم زنجان رتبه برتر جشنواره کشوری بقاع متبرکه را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی روز دوشنبه با بیان اینکه حسینیه اعظم زنجان رتبه برتر جشنواره کشوری امامزادگان و بقاع متبرکه را کسب کرد، گفت: استان زنجان ۱۳۲ امامزاده و بقعه متبرکه دارد که حسینیه اعظم جزو بقاع شاخص کشوری است.

وی افزود: در مجموع ۵۰ اثر و فعالیت از ۱۳ بقعه و امامزاده شاخص استان به این جشنواره ارسال شد نهایتاً ۵ اثر به مرحله کشوری راه یافت و یک بقعه برگزیده شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: فعالیت‌های متنوع در عرصه امامزادگان و بقاع متبرکه در چارچوب سیاست‌ها و راهبردها و اهداف برنامه ریزی شده است که در کنار این اقدامات سازمان اوقاف و امور خیریه برای ایجاد انسجام و وحدت رویه و تقویت فعالیت‌ها و همفکری و هم افزایی مابین مدیران، هیئت امنا و خادمین این اماکن مقدس جشنواره سلاله را تدارک دیده و به مرحله اجرا گذاشته است.

کرمی افزود: امروز هشتم آبان‌ماه حسینیه اعظم زنجان رتبه برتر کشور را در اولین جشنواره سلاله ویژه فعالیت‌ها و دست آورد های فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و مدیریتی بقاع متبرکه سطح کشور کسب کرد و موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

در لوح تقدیر اعطایی که به امضای حجت‌الاسلام خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده خطاب به هیئت امنا، مدیریت و خدمتگزاران حسینیه اعظم زنجان آمده است: «ایستگاه پایانی اولین جشنواره سلاله نویدگر آغاز راهی پرشکوه در تحول، نوآوری و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و دستاوردهای بقاع متبرکه و امامزادگان در عرصه‌های مختلف است.

در این لوح تقدیر عنوان شده است: خالصانه ترین سپاس‌ها تقدیمتان باد که با غیرت دینی و حمیت ملی خدمتگزار آستان عترت هستید بی شک همت و درایت شما می‌تواند آن مکان مقدس را به قطب نافذ و ثمربخشی در کشور و منطقه تبدیل نماید و منبعی برای کسب فیوضات معنوی و عرفانی گرداند و راهنمای جوانان و فرزندان این مرز و بوم باشد».

حجت‌الاسلام عادل معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه پیشتر اعلام کرده بود که بیش از ۸۰۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه در کشور وجود دارد که ۱۲۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه در سه سطح بندی مختلف در آن شرکت کردند و بیش از ۵۰۰۰ اثر به این جشنواره ارسال شد که آثار ارائه شده طی یک مرحله در شهرستان‌ها و یک مرحله هم در سطح استانی ارزیابی و داوری شدند و نهایتاً آثار ارسالی ۱۵۲ بقعه و امامزاده به مرحله کشوری راه یافتند.