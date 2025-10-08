  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

اشتغال‌زایی و ازدواج آسان در دومین جشنواره «سلاله» مورد توجه است

عادل گفت:در محور اجتماعی دومین جشنواره «سلاله»، طرح‌هایی مانند مواسات، اشتغال‌زایی، ازدواج آسان و ارتباط مؤثر با خانواده‌ها و مدارس مورد توجه است.

حجت‌الاسلام غلام‌رضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در گفتگو با خبرنگار مهر، دومین جشنواره ملی و استانی «سُلاله» با هدف ارتقای کیفیت فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی بقاع متبرکه، از مهرماه ۱۴۰۴ به همت سازمان اوقاف و امور خیریه آغاز می‌شود گفت: آیین اختتامیه این جشنواره در فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: جشنواره سُلاله تلاشی است برای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی کشور. در این مسیر می‌کوشیم امامزادگان را به کانون‌هایی از ایمان، معرفت و خدمت اجتماعی تبدیل کنیم. این جشنواره با محوریت سامانه جامع سُلاله برگزار می‌شود تا همه مراحل شناسایی، ارزیابی و داوری بقاع به‌صورت دیجیتال و شفاف انجام گیرد. هدف ما الگوسازی از بقاع موفق در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی است.

پنج محور ارزیابی بقاع متبرکه

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف اظهار کرد: محورهای اصلی جشنواره شامل فرهنگی و قرآنی، اجتماعی و مردمی، مدیریتی و عمرانی، وقف و اقتصاد بقعه و نوآوری و رسانه است.

وی درباره شاخص‌های هر محور توضیح داد: در محور فرهنگی و قرآنی، فعالیت‌هایی چون محافل انس با قرآن، مسابقات معارفی، توسعه کتابخانه‌ها و تولید محتواهای فرهنگی ارزیابی می‌شود. در محور اجتماعی، طرح‌هایی مانند مواسات، اشتغال‌زایی، ازدواج آسان و ارتباط مؤثر با خانواده‌ها و مدارس مورد توجه است. همچنین در محور مدیریتی، شفافیت مالی، بهسازی محیطی و توسعه فضاهای فرهنگی و خدماتی بقاع بررسی خواهد شد.

حجت الاسلام عادل از تحول ساختاری این دوره خبر داد و گفت: در جشنواره امسال، ارزیابی بقاع از طریق سامانه هوشمند انجام می‌شود. این سامانه پنج معیار کلان شامل برنامه‌ریزی و مستندسازی، نوآوری فرهنگی، مشارکت اجتماعی، مدیریت و شفافیت مالی و رسانه را پوشش می‌دهد.

به گفته او، فرآیند اجرایی جشنواره از مهرماه ۱۴۰۴ با ابلاغ دستورالعمل‌ها و آغاز بارگذاری اطلاعات در سامانه شروع می‌شود. پس از مراحل ارزیابی استانی و داوری ملی، اختتامیه ملی در فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام عادل درباره نحوه تقدیر از برگزیدگان گفت: سه بقعه برتر ملی در هر محور و یک بقعه شاخص در بخش نوآوری معرفی می‌شوند. برندگان تندیس زرین سُلاله و لوح تقدیر رئیس سازمان اوقاف را دریافت کرده و در رسانه‌های ملی معرفی خواهند شد.

وی از برنامه‌های جانبی جشنواره نیز خبر داد: پویش مردمی سُلاله من در فضای مجازی، کارگاه‌های آموزشی ویژه مدیران و خادمان بقاع، و تولید بسته‌های فرهنگی و رسانه‌ای ازجمله طرح‌های مکمل این جشنواره است.

در پایان، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف تأکید کرد: سُلاله تنها یک جشنواره نیست؛ حرکتی است برای رقابت سازنده میان امامزادگان در مسیر تعالی فرهنگی و اجتماعی. ما می‌خواهیم امامزادگان را از تبار نور تا تمدن ایمان همراه کنیم تا نقش واقعی خود را در جامعه اسلامی بازیابند.

کد خبر 6615900
فاطمه علی آبادی

