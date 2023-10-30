به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عصر دوشنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه کاشان با اشاره به تحولات اخیر فلسطین اظهار داشت: طوفان الاقصی طومار هیبت پوشالی سخت و حیثیت دروغین نرم بانیان نظم موجود جهان را در هم پیچید و اینگونه مدارا با بنیان جور جهانی را در ذهن‌ها فرو ریخت و صف بندی حق و باطل را به میان خیابان‌های سراسر جهان کشاند و اینگونه پایه‌های نظمی صد ساله را به لرزه افکند.

وی افزود: طوفان الاقصی یک دلاوری نقطه زن سر بزنگاه در چهارراه جهان بود که تجدید نظر در نظم جهانی را به کف خیابان‌های سراسر جهان کشاند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عملیات طوفان الاقصی اظهار داشت: فتح سخت طوفان الاقصی ضربه‌ای ترمیم ناپذیر به نظم کنونی جهان وارد آورد اما فتح نرم طوفان الاقصی باوری تردید ناپذیر علیه باورهای رایج پشتیبان جور جهانی در دل مردم خسته از سازش و کرنش کاشت. فتح نرم طوفان الاقصی تاریخی‌تر از فتح سخت آن است.

جلیلی ادامه داد: پیام نرم مقاومت امروز مردم فلسطین ضربه‌ای سخت‌تر از سلاح سخت مقاومت به پایه‌های نظم کنونی جهان وارد کرده است.

وی با اشاره به اینکه مردم جهان شعارهای غربی‌ها را با واقعیت‌ها محک می‌زنند، خاطرنشان کرد: فطرت‌های پاک جهان در پی طوفان الاقصی از خواب پریدند و اکنون با تماشای مقاومت تاریخ ساز مردم غزه در این روزها، باطن ادعای امنیت پایدار، راه و رسم تجارت آزاد و شعار آزادی نظم مورد پسند استکبار غربی را با امنیت تحت سلطه، داد و ستد تحت محاصره و آزادی گرایی تبعیض آلود محک می‌زنند.