بازیکنان استقلال از مجاری غیرقانونی پول دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دیدار تیمهای فوتبال استقلال تهران و آلومینیوم اراک در هفته هشتم لیگ برتر که با برتری یک بر صفر آبی پوشان همراه بود، محمد رجائیان مدیرعامل باشگاه آلومینیوم خبر از شکایت از باشگاه استقلال به دلیل عدم رعایت سقف بودجه داد. پس از آن مشخص شد که آلومینیومیها علاوه بر استقلال از پنج باشگاه دیگر هم بابت همین موضوع به سازمان لیگ شکایت کرده اند.
در همین حال محمد رجائیان اظهار داشت: هواداران تیمهایی که ما از آنها شکایت کرده ایم نباید از ما گلایه داشته باشند و در فضای مجازی فحاشی کنند. من به عنوان مدیرعامل یک مجموعه وظیفه دارم زمانی که حق تیم و بازیکنانمان خورده میشود به این موضوع ورود کنم و راههای قانونی را پیش بگیرم.
او ادامه داد: طبق قانون فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ سقف بودجه هر تیم ۳۲۰ میلیارد تومان اعلام شده اما وقتی که لیست بازیکنان برخی از تیمها را که نگاه میکنیم کاملاً متوجه خواهیم شد اصلاً منطقی نخواهد بود که با چنین سقف بودجهای بتوان این بازیکنان را در تیم خود داشت. کارگروه نظارت بر قراردادها و یکسری از باشگاهها قبلاً از استقلال شکایت کردهاند و الان ما هم به جمع شاکیان این باشگاه اضافه شده ایم.
رجائیان افزود: آن دسته از بازیکنان استقلال که گفته شده به عشق هواداران قرارداد ناچیزی دارند، از مجاری دیگری به حساب آنها پول واریز میشود؛ در این رابطه سندی نداریم ولی قطعاً این اتفاق افتاده و نهادهای نظارتی به آن رسیدهاند. این باعث ناعدالتی در فوتبال شده است و به همین خاطر ما شکایت کرده ایم تا به این موضوع رسیدگی شود.
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