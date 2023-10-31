به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شاهسوندی در خصوص وضعیت پروژه احداث باند دوم مبارکه مجلسی بروجن اظهار داشت: این محور به لحاظ ترافیکی بودن و تردد بسیار بالا تقریباً کریدوری است که استان اصفهان را به استان‌های جنوبی کشور متصل می‌کند.

وی افزود: به لحاظ عبور ماشین‌های سنگین در این محور و ترافیکی بودن آن متاسفانه تصادف و حوادث‌های ناگواری رخ می‌داد لذا اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان احداث باند دوم این محور را در دستور کار خود قرار داد.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان کرد: طول کل محور حدفاصل مبارکه تا پایان حوزه استحفاظی استان اصفهان حدود ۴۲ کیلومتر است که ۱۸ کیلومتر آن طی سال‌های ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۹ تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: مابقی مسیر بعد از شهر مجلسی تا پایان حوزه استحفاظی استان، تقریباً ۲۳ کیلومتر باقیمانده بود که فرآیند انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار انجام شد و عملیات اجرایی این محور در قالب ۲ قرارداد در دست اجرا است.

شاهسوندی با بیان اینکه مجموع مبلغ قرارداد این پروژه ۹۸ میلیارد تومان است گفت: در حال حاضر پیگیر اعتبارات هستیم و مطابق با پیش بینی‌ها برای اتمام پروژه به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا بتوانیم کل مسیر را به صورت چهار خطه به بهره برداری برسانیم.