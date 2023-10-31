یک واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت بهداشت در پیشوا پلمب شد

آرش عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پلمب یک واحد صنفی به‌دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی و داشتن مشکلات بحرانی و غیر بهداشتی در شهرستان پیشوا خبر داد.

عباسی افزود: با توجه به عدم رعایت مسائل بهداشتی، طبق ماده ۱۳ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، این واحد صنفی طی سه نوبت اخطار رفع نواقص دریافت کرد که با توجه به عدم رفع نواقص موجود، این واحد صنفی توسط بازرسین بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان با همراهی اداره اماکن پلمب شد.

وی عنوان کرد: با نگاه ویژه به تغذیه و سلامت مردم شریف شهرستان، رعایت اصول بهداشتی در فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی و از همه مهم‌تر احقاق حقوق مردم، نظارت مستمر کارشناسان بهداشت محیط با انجام گشت‌های مشترک در دستور کار است و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان پیشوا با تاکید بر این‌که شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در برخورد با متخلفان بهداشتی بدون هیچ اغماضی قانون را اعمال می‌کند از اقشار مختلف مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه بهداشتی، مراتب را با ذکر آدرس دقیق به شماره تلفن گویای ۱۹۰ اطلاع دهند.