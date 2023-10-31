دعوت من با عضو هیات مدیره استقلال عجیب است/ توصیه به نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی صبح امروز سه شنبه در حاشیه مراسم بدرقه تیم فوتبال نوجوانان ایران در خصوص دعوتش به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال گفت: من از شما این موضوع را می‌شنوم و در جریان نیستم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به این موضوع که او را به همراه علیرضا خانی عضو هیات مدیره استقلال دعوت کرده اند، افزود: اینکه من را با او دعوت کرده‌اند، عجیب است. اول او را باید دعوت می‌کردند که چرا به عنوان عضو هیأت مدیره استقلال درباره تیم صحبت می‌کند. جایگاه او ربطی به صحبت‌هایش ندارد.

یحیی گل محمدی همچنین در جمع ملی پوشان نوجوان گفت: آقای قلعه نویی صحبت‌های مبسوط درباره این موضوع با شما بازیکنان تیم نوجوانان انجام دادند. من آمده‌ام تا از شما انرژی بگیرم چون می‌دانم سرشار از انگیزه و انرژی هستید. چشم میلیون‌ها نفر به شماست. نتایج شما را قرار است دنبال کنند. می‌دانم خیلی سخت با تلاش و کار زیاد به اینجا رسیدید.

گل محمدی ادامه داد: می‌دانم در گروه خیلی سختی هستید. آنجا کار خیلی سخت است ولی شما ایرانی هستید و می توانید کارهای بزرگ انجام دهید. وقتی شما این پشتوانه و اسم را دارید کارهای بزرگ و نشدنی را می‌توانید انجام دهید. بحث‌های فنی و پشتیبانی را قطعا فدراسیون و مربیان خودتان انجام داده‌اند. اینها یک طرف است و شما خودتان طرف دیگر هستید. اراده و خواست قلبی شما می‌تواند نشان دهد کارهای بزرگ انجام دهید. فقط کافی است اراده کنید.

سرمربی پرسپولیس با اشاره به تجربه حضورش به عنوان سرمربی پرسپولیس گفت: وقتی تیمم گل می‌زند نگاهم اصلا به زمین نیست. نگاهم به نیمکت تیم است که چه واکنشی نشان می‌دهد. وقتی می‌بینم بازیکنان ذخیره پر انرژی تر از داخل زمینی‌ها هستند خودم انرژی بیشتری می‌گیرم. شما هم همینطور باشید. در دفاع تیمی و حمله فقط کافی است به هم نزدیک شوید. پشت هم باشید قطعا می‌توانید نتایج خوبی بگیرید. دلم خیلی روشن هست. می‌دانم دل مردم و خانواده‌هایتان را اگر بخواهید می‌توانید شاد کنید.

او درباره جوان‌گرایی صورت گرفته گفت: نگاه خوبی به جوانان وجود دارد. خودم می‌دانم آقای قلعه نویی دنبال این است جوانان خوبی را به سطح بالاتری بیاورد. این نگاه خوشبختانه وجود دارد و چهار سال دیگر که جام جهانی داریم حداقل باید در آن تیم باشد و نصف دیگر هم در پرسپولیس! البته این شوخی بود. تیم‌های بزرگی چون استقلال، تراکتور و سپاهان نیز وجود دارند اما باز هم پرسپولیس چیز دیگری است.

گل محمدی در پایان خاطرنشان کرد: برای کادر فنی و مسئولان فدراسیون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم خبرهای خوب از تلویزیون به ما می‌رسد. توکل به خدا داشته باشید. دعای ما پشت سر شما است.