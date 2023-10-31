درگیری بر سر نوبت منجر به قتل در مرز باشماق شد

سرهنگ طیب محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره قتل در مرز باشماق، بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان در محل حاضر و بررسی‌های اولیه را انجام دادند.

وی افزود: دو نفر راننده کامیون عراقی در مرز باشماق سر نوبت با یکدیگر درگیر شده که یکی از آنان با چاقو به دیگری زده و به قتلش می‌رساند که کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی و بازداشت قاتل شدند.

فرمانده انتظامی مریوان اضافه کرد: با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات از همان دقایق اولیه آغاز شد و خوشبختانه قاتل دستگیر شد.

وی ادامه داد: متهم هم اکنون در بازداشت به سر برده و بر اساس قانون با قاتل برخورد می‌شود.

محمدی از همه مردم درخواست می‌شود که آستانه تحمل خود را بالا برده تا به خاطر اختلافات جزئی، شاهد چنین حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیری نباشیم.

فرمانده انتظامی مریوان در پایان از دستگیری ۲ نفر سارق موتورسیکلت و کشف ۴ فقره در مریوان خبر داد و خاطر نشان کرد: پلیس در راستای احقاق حق مردم و حفظ امنیت و آرامش شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. مردم می‌توانند هر گونه تخلف و مواردی را با شماره تماس ۱۱۰ در میان بگذارند.