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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

«آخرین کوسه نهنگ» در راه «سینماحقیقت»/ فیلمبرداری در ۶ سال

«آخرین کوسه نهنگ» در راه «سینماحقیقت»/ فیلمبرداری در ۶ سال

مستند «آخرین کوسه نهنگ» به نویسندگی و کارگردانی رامتین بالف، روایتی متفاوت از زندگی آبزیان در دریا و آلودگی‌های محیط زیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، رامتین بالف درباره مستند جدیدش با نام «آخرین کوسه نهنگ» که متقاضی حضور در هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» است، گفت: این مستند روایت شاعرانه ماجرای یک کوسه نهنگ است که به دنبال عشقش در دریا می‌گردد و خانواده‌اش را گم کرده است. در حقیقت این مستند ما را با ابعاد مختلف و اتفاقاتی که در دریا می‌افتد، همراه می‌کند و همچنین زندگی آبزیان و رنج‌هایی که دریانوردان در دریا با آن روبه‌رو می‌شوند مثل حوادث دریایی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: کوسه نهنگ در لابه‌لای حوادثی که وجود دارد تا انتها می‌رود، مخاطب با دیدن این مستند به تماشای آلودگی‌های نفتی و دریایی هم می‌نشیند.

بالف یادآور شد: فیلمبرداری مستند «آخرین کوسه نهنگ» حدود ۶ سال زمان برد و یک ماه پیش به پایان رسید و این روزها هم در مرحله نهایی موسیقی و صدا قرار دارد. این مستند ۶۵ دقیقه زمان دارد و فیلمبرداری‌اش در خلیج‌فارس و جزایر بوشهر انجام شده است.

عوامل مستند «آخرین کوسه نهنگ» عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: رامتین بالف، فیلمبردار، تدوینگر و صداگذار: رشاد بالف، دستیار فیلمبردار: کوشیار یزدانی، مدیر تولید: عباس مطاف و دستیار تهیه: معصومه شهریاری، تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.

رامتین بالف همچنین ساخت مستندهای «رودخانه‌های لیان»، «روی پوست نهنگ»، «نای بست»، «فراموش خانه»، «قطرات بلورین» و … را برعهده داشته است.

کد مطلب 5926472
زهرا منصوری

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