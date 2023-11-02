به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر سمفونیک تهران از مجموعههای وابسته به بنیاد فرهنگی هنری رودکی در تازهترین کنسرت پاییزی خود که به رهبری منوچهر صهبائی برگزار شد، ضمن اجرای قطعاتی از روسینی و شوبرت در بخش اول کنسرت به اجرای چند قطعه خاطرهانگیز در بخش دوم کنسرت پرداخت که اجرای این قطعات با استقبال بسیار خوب مخاطبان مواجه شد.
در کنسرت یازدهم آبان ارکستر سمفونیک تهران که همچنان با ترکیب ماههای اخیر گروه نوازندگانش روی صحنه رفت و هنوز خبری از حضور همه نوازندگان اخراجی ارکستر علیرغم وعدههای داده شده برای بازگشت آنها نبود، گروه اجرایی تلاش کرد تا با ارایه قطعاتی که اغلب شنوندگان موسیقی کلاسیک با آنها خاطره دارند، شرایط ویژهای را برای تماشاگران فراهم سازد. این در حالی است که منوچهر صهبائی رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران پس از پایان اجرا در یک اقدام جالب توجه شاخه گلهایی را به تمامی نوازندگان بانوی ارکستر اهدا کرد که این اقدام با استقبال مخاطبان مواجه شد.
«آرایشگر شهر سوبل» اثر جواکینوروسینی، «سمفونی شماره ۵ درسی بمل ماژور» اثر فرانتس شوبرت، «الگرو»، «آندانته»، «منوتو، الگرو مولتو»، «الگرو ویواچه» آثاری بودند که در بخش اول کنسرت پیش روی تماشاگران قرار گرفت. این در حالی بود که گروه بعد از استراحتی کوتاه اقدام به اجرای نوستالژیک و خاطرهسازی کرد که به نظر آمد این بخش از کنسرت بیشتر به مذاق تماشاگران خوش آمده است.
«رقص دربارگاه شاه سمنگان» اثر حسین ناصحی، «والتس از سوئیت جازشماره ۲» اثر دیمیتری شوستاکوویچ، «پولکا پیتری کاتو» و «مارش رادتسکی» اثر یوهان اشتراوس و «رقصهای مجاز شماره یک، چهار و پنج» آثاری بودند که در بخش دوم کنسرت ارکستر سمفونیک تهران پیش روی علاقهمندان موسیقی کلاسیک قرار گرفت.
محمدرضا کریمی نوازنده ویولن و کنسرت مایستر، امیر مینوسپهر نوازنده ویولن و کنسرت مایستر دوم، فرزاد صیدی، نگین حاتمی، سینا صالحی، هورام ترابی، فرید ذاکری، حسن ملکی، سارا قاسمی، بروز گلکار، درسا میناساری، فرمهرحسن بیگلو نوازندگان ویولن، دانیال جورابچی، مهوش عسگری، سارا پیرزادگان، علیرضا گلستانه، حمید خدایی، رادمان راستی، فرناز زندیه، عرفان جاوید نیا، امیرمهیارقاسمی نوازنده ویولن دو، کاوه تسعیری، آتنا زنگنه، مسعودپوربخت، آریان زمانی، جاوید پناهی، روشا گواهی، دنیا حاجی وندی، الهام آقابابایی نوازندگان ویولا، مجید اسماعیلی، موژان ملا مختاری، هلیا پورکریمی، روژان بردبار، هامون قادری، عرفان قیجان، هستی علیزاده نوازنده ویولنسل، حسین (پرویز) بیات، سپیده خداوردی و سروش کاکاوند نوازندگان کنترباس، گروه زهی ارکستر سمفونیک تهران را تشکیل میدادند.
در بخش سازهای بادی و کوبهای ارکستر سمفونیک تهران نیز نیز فرزانه اسدی، فراز فراستپور نوازندگان فلوت، آرین قیطاسی و کیمیا شعربافیان نوازندگان ابوا، پگاه ولی خانی و گلرخ رجایی نوازندگان کلارینت، علیرضا متوسلی و فرشاد محمدی نوازندگان فاگوت، هومان باقی، ریحانه رفیعی، پارمیدا بهادران، روژینا صادقی، امیرحسین گرگین نوازندگان هورن، امیررضا صالحی، فرید شیخی، آرمان فتاحی، مصطفی بیات نوازندگان ترومپت، افشار حشمتیان، آریا خدایار، مانی داوری نوازندگان ترومبون، محمود منتظم صدیقی نوازنده تیمپانی، مهیار منتظم صدیقی نوازنده پرکاشن و دیبا والی نوازنده هارپ به عنوان نوازنده حضور داشتند.
در گروه اجرایی ارکستر نیز حسن سهرابی معاون آفرینشهای فرهنگی هنری، بابک شیبانی مدیر ارکسترها، محمد یحییزاده مدیرداخلی ارکستر، ندا یزدانی مسئول نت و آرشیو، محسن ایلکا، ناصر زرقومی و حسن احمدی در قالب همکاران پشتیبانی و چیدمان ساز ارکستر گروه را همراهی می کردند.
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