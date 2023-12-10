به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران شامگاه جمعه اول دی ماه به رهبری منوچهر صهبایی در تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.
در این کنسرت «اورتورفرایشوتز» به آهنگسازی کارل ماریا فون وبر از آهنگسازان شهیر آلمانی که تأثیر زیادی بر شکل گیری اپراهای دوره رمانتیک داشته و آثار زیادی هم برای ساز کلارینت نوشته است پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
«سمفونی شماره ۴ در لاماژور» اثر لودویگ فلیکس مندلسون بارتولدی آهنگساز و رهبر ارکستر آلمانی اوایل دوره رومانتیک بخش بعدی تازهترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران است. هنرمندی که از او به عنوان پلی میان موسیقی کلاسیک و رومانتیک یاد میکنند و از جمله آثارش میتوان به کنسرتو برای ویولن و ارکستر اشاره کرد که بسیاری از دوستداران و پژوهشگران موسیقی این اثر مندلسون را به عنوان دومین کنسرتوی ویولن از سه کنسرتوی برتر دنیا یاد کردهاند.
اجرای «سوئیت آرلزین - شماره ۲» و «سوئیت کارمن» اثر جرج بیزه از آهنگسازان سرشناس فرانسوی دوره رومانتیک که با خلق اپرای «کارمن» به شهرت جهانی رسید بخش پایانی تازهترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران را تشکیل میدهد.
ارکستر سمفونیک تهران از مجموعههای وابسته به بنیاد فرهنگی هنری رودکی است که طی ماههای گذشته به رهبری منوچهر صهبایی کنسرتهای متعددی را با اجرای آثاری از حسین دهلوی، آنتونیو ویولدی، آنتونی دورژاک، فرانتس شوبرت، دیمیتری شوستاکوویچ، یوهان اشتراوس، حسین ناصحی، لودویگ بتهوون را پیش روی مخاطبان قرار داده است.
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