مسکن ملی ماهانه ۲ میلیون تن سیمان نیاز دارد/ مشکل مازوت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر الوندیان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان امروز در نشست خبری با بیان اینکه در تولید سیمان مازاد داریم، اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال ۳۹ میلیون تن کلینکر و ۳۵.۶ میلیون تن سیمان تولید شد که در مجموع نسبت به پارسال ۱۱.۵ تا ۱۲ درصد رشد تولید داشته است. در تابستان نیز تأمین برق ۱۰ درصد افزایش یافت که موجب افزایش تولید سیمان شد.

وی با اشاره به افزایش تقاضای خرید سیمان، افزود: همچنین در این بازه زمانی ۳۵.۵ میلیون تن هم سیمان تحویل دادیم که نسبت به پارسال ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

الوندیان تصریح کرد: در نیمه نخست امسال ۴.۱ میلیون تن کلینکر و ۲.۵ میلیون تن سیمان صادر کردیم که البته صادرات کلینکر ۲۰ درصد کاهش و صادرات سیمان ۲۰ درصد افزایش داشته است. علت کاهش صادرات کلینکر افزایش عوارض، در اولویت نبودن پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر و… است.

وی گفت: ظرفیت اسمی تولید ۸۸ میلیون تن سیمان را داریم که ماهانه ۷.۵ میلیون تن می‌شود.

این مقام صنفی تصریح کرد: سیمان تحت استاندارد اجباری است و کیفیت و عرضه بالایی دارد و در سطح جهانی رقابت می‌کند. علت این مساله آن است که وقتی تولید در رقابت انجام شود تولیدکننده مجبور به افزایش کیفیت است تا مشتریان خود را حفظ کند.

ماهانه باید ۲ میلیون تن سیمان تحویل پروژه مسکن ملی بدهیم

الوندیان در ادامه با اشاره به پروژه ساخت مسکن ملی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی جدولی را به عنوان نیاز مسکن ملی از طریق وزارت صمت به ما ارسال کرد که طبق این جدول باید ماهانه بالغ بر ۲.۲ تا ۲.۵ میلیون تن سیمان تحویل بدهیم؛ یعنی علاوه بر عرضه ماهانه ۵ میلیون تن سیمان در بورس باید این ۲.۲ میلیون تن را صرفاً به پروژه مسکن ملی اختصاص دهیم که در مجموع ماهانه باید بالغ بر ۷.۲ میلیون تن سیمان تولید و عرضه کنیم.

وی افزود: نکته این است که در حال حاضر شرایط تأمین سوخت (مازوت و گاز) بسیار سختگیرانه است. این وضعیت به قدری بغرنج است که برخی از شرکت‌ها از تکمیل مخازن بازمانده‌اند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح کرد: در قانون بودجه قید شده که وقتی گاز صنایع قطع شد سوخت جایگزین را معادل قیمت گاز تحویل صنایع بدهند اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد چراکه اولاً مازوت از مبادی دوردست به دست تولیدکننده می‌رسد، مثلاً مازوت را از تهران به خراسان ارسال می‌کنند که در این صورت شرکت باید بیش از گاز هزینه خرید مازوت را بپردازد که همین موضوع موجب می‌شود شرکت از سوددهی خارج شود. درخواست ما این است که حداقل از نزدیک ترین انبار و پالایشگاه مازوت شرکت‌ها تأمین شود. همین مسائل موجب شده که مخازن ۳۰ شرکت سیمانی پر نشود.

جریمه سیمانی‌ها به دلیل مصرف مازوت

الوندیان با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۶ شرکت پالایش و پخش باید مازوت استاندارد تولید کند، ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات این صنعت پایین بودن کیفیت مازوت است. اگر مازوت استاندارد باشد آلودگی هوا ایجاد نمی‌شود این در حالی است که به خاطر نداشتن کیفیت مناسب مازوت، شاهد افزایش مصرف سوخت هستیم و در نتیجه جرایم آن برای شرکت‌های تولیدی سیمان صادر می‌شود؛ به عنوان نمونه یکی از شرکتها برای ۳ ماه مصرف مازوت ۸۰ میلیارد تومان جریمه شد. این جرایم به حساب شرکت ملی پخش واریز می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع از شرکت‌ها چک صیادی و ضمانت بانکی اخذ می‌کنند تا پول را از حساب شرکت‌ها بردارند و همچنین تعهد محضری می‌گیرند تا امکان شکایت هم وجود نداشته باشد.

الوندیان با بیان اینکه برای تولید هزینه تراشی می‌کنند و ریسک تولید بالا رفته است، گفت: ۶ شرکت تولیدی سیمان از مصرف مازوت ممنوع شده‌اند. این شرکت‌ها سرمایه گذاری برای مخازن ذخیره سازی کردند، اما به علت قرار گرفتن در محدوده شهرها از استفاده مازوت منع شده‌اند و حالا شرکت ملی پخش می‌گوید باید ما به التفاوت قیمت مازوت را بپردازند.

وی افزود: هم اکنون ما با تقاضای بالای سیمان مواجه شده‌ایم و از آن سو تأمین مازوت به شدت سخت گیرانه شده است. آخر هم متوجه نشدیم مازوت برای تولیدکنندگان سیمان لیتری چند تمام می‌شود؟

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ادامه داد: درخواست ما این است که اولاً ضمانت نامه سلب پیگیری از مراجع قضائی را بردارند و ثانیاً مازوت را مانند گاز به شرکت‌ها بدهند تا توان پر کردن مخازن را داشته باشند و به تولید ادامه دهند.

وی گفت: مصرف مازوت از چند روز آینده شروع می‌شود و این در حالی است که با این حجم از مشکل در تأمین مازوت مواجه شده‌ایم.