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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

همزمان با نمایشگاه کارتون و کاریکاتور؛

هنرمندان آمریکای لاتین از باغ موزه دفاع مقدس بازدید کردند

هنرمندان آمریکای لاتین از باغ موزه دفاع مقدس بازدید کردند

جمعی از کاریکاتوریست‌های آمریکای لاتین که به منظور حضور در نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین به ایران سفر کرده اند از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از کاریکاتوریست‌های کشورهای لاتین همچون ونزوئلا، کوبا و آرژانتین که به منظور حضور در نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین به کشورمان سفر کرده اند از تالارهای هفتگانه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند.

هیأت مذکور، پس از حضور در یادمان شهدای گمنام موزه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان والامقام از تالارهای هفتگانه موزه بازدید کردند و در جریان وقایعی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و پیشرفت‌های پس از آن شد قرار گرفتند.

نمایشگاه «کارتون و کاریکاتور هنرمندان آمریکای لاتین» با آثار ۴۰۰ هنرمند با موضوعات استکبارستیزی، ضدصهیونیستی و طوفان الاقصی از ۱۱ تا ۲۸ آبان به دبیری مسعود شجاعی طباطبایی در موزه هنرهای معاصر تهران برپا است.

کد مطلب 5931732

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