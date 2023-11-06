هنرمندان آمریکای لاتین از باغ موزه دفاع مقدس بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از کاریکاتوریست‌های کشورهای لاتین همچون ونزوئلا، کوبا و آرژانتین که به منظور حضور در نمایشگاه کارتون و کاریکاتور آمریکای لاتین به کشورمان سفر کرده اند از تالارهای هفتگانه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کردند.

هیأت مذکور، پس از حضور در یادمان شهدای گمنام موزه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان والامقام از تالارهای هفتگانه موزه بازدید کردند و در جریان وقایعی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و پیشرفت‌های پس از آن شد قرار گرفتند.

نمایشگاه «کارتون و کاریکاتور هنرمندان آمریکای لاتین» با آثار ۴۰۰ هنرمند با موضوعات استکبارستیزی، ضدصهیونیستی و طوفان الاقصی از ۱۱ تا ۲۸ آبان به دبیری مسعود شجاعی طباطبایی در موزه هنرهای معاصر تهران برپا است.