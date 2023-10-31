به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر شنبه در بازدید از طرح‌های صنعتی بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای قابلیت‌های بسیار بزرگی در عرصه اقتصادی و تجاری است و باید ازا ین ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه بوشهر دارای پیشینه تجارت و بازرگانی است و روزگاری قطب تجارت کشور بوده است افزود: باید از ظرفیت گردشگری استان به‌ویژه گردشگری تجاری نهایت بهره را ببریم.

محمدی زاده افزود: حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان استان در دستور کار قرار دارد و برنامه ریزی مناسبی برای بهبود وضعیت اشتغال پایدار جوانان بومی استان صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه بوشهر یک استان صنعتی است ابراز داشت: استقرار صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه اتمی و تأسیسات صادرات نفت و همچنین صنایع سیمان و صنایع تبدیلی کشاورزی، این استان را به استانی صنعتی تبدیل کرده است.

استاندار بوشهر یادآور شد: بوشهر در حوزه کشاورزی و آبزی پروری نیز جایگاه ویژه ای دارد که باید استفاده بهینه را از این ظرفیت ببریم.

وی تصریح کرد: اکنون ۶۰ درصد میگوی پرورشی و بخش عمده گوجه خارج از فصل کشور (۷۰۰ هزار تن سالانه) متعلق به استان بوشهر است و با تولید ۱۷۵ هزار تن خرما، رتبه دوم کشور را داریم.

محمدی زاده بیان کرد: از نیمه دی‌ماه تا فروردین ماه، بیش از هشت میلیون نفر شب اقامت در استان بوشهر ثبت شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، پول وارد استان کرده اند.