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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۵

استاندار بوشهر:

فرصت‌های گردشگری تجاری در استان بوشهر تقویت شود

فرصت‌های گردشگری تجاری در استان بوشهر تقویت شود

بوشهر- استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت بالای استان بوشهر در عرصه اقتصادی گفت: فرصت‌های گردشگری تجاری در استان بوشهر تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده ظهر شنبه در بازدید از طرح‌های صنعتی بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای قابلیت‌های بسیار بزرگی در عرصه اقتصادی و تجاری است و باید ازا ین ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه بوشهر دارای پیشینه تجارت و بازرگانی است و روزگاری قطب تجارت کشور بوده است افزود: باید از ظرفیت گردشگری استان به‌ویژه گردشگری تجاری نهایت بهره را ببریم.

محمدی زاده افزود: حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان استان در دستور کار قرار دارد و برنامه ریزی مناسبی برای بهبود وضعیت اشتغال پایدار جوانان بومی استان صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه بوشهر یک استان صنعتی است ابراز داشت: استقرار صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه اتمی و تأسیسات صادرات نفت و همچنین صنایع سیمان و صنایع تبدیلی کشاورزی، این استان را به استانی صنعتی تبدیل کرده است.

استاندار بوشهر یادآور شد: بوشهر در حوزه کشاورزی و آبزی پروری نیز جایگاه ویژه ای دارد که باید استفاده بهینه را از این ظرفیت ببریم.

وی تصریح کرد: اکنون ۶۰ درصد میگوی پرورشی و بخش عمده گوجه خارج از فصل کشور (۷۰۰ هزار تن سالانه) متعلق به استان بوشهر است و با تولید ۱۷۵ هزار تن خرما، رتبه دوم کشور را داریم.

محمدی زاده بیان کرد: از نیمه دی‌ماه تا فروردین ماه، بیش از هشت میلیون نفر شب اقامت در استان بوشهر ثبت شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، پول وارد استان کرده اند.

کد مطلب 5926631

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