بیش از ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی سنددار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در سی و پنجمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی با اشاره به اینکه در ۲۸ استان کشور پایش هوشمند اراضی راه اندازی شده است، گفت: به زودی تمام استان‌ها تحت پوشش این سامانه قرار خواهند گرفت. اخبار مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی دریافتی از طریق سامانه ۱۳۱ و سامانه‌های پایش اراضی به دقت و با سرعت رسیدگی شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه استعلامات ثبتی نیز عنوان کرد: سالانه حدود ۱۳ هزار مورد استعلام از سازمان امور اراضی کشور صورت می‌گیرد و با راه اندازی این سامانه مشکلات مردم با سرعت بیشتری رسیدگی خواهد شد.

۴۲ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است

در ادامه صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: تاکنون ۴۲ درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است.

وی افزود: قرارگاه صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سه رکن اصلی دارد و همه این ارکان باید به صورت همزمان و با هماهنگی پیش برود.

کشاورز بیان کرد: در همه استان‌هایی که هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه‌های مختلف استانی وجود دارد، کار صدور اسناد به خوبی پیش می‌رود. طبق آخرین آمار سطح کل اراضی کشاورزی ۱۹ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۶۲۲ هکتار است که تاکنون برای ۶ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۲۴۳ هکتار یعنی معادل ۴۲ درصد از اراضی سند صادر شده است.