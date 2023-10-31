روزشمار هفته ملی دیابت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، شعار کمپین سه ساله دیابت «دسترسی به مراقبت دیابت» است و شعار اختصاصی امسال روز جهانی دیابت نیز «دیابت: شناخت خطرات، اقدام مؤثر» اعلام شده است.
روزشمار هفته ملی دیابت
شنبه ۲۰/آبان/۱۴۰۲ پیش دیابت
یکشنبه ۲۱/آبان/۱۴۰۲ دیابت و نقش رسانهها
دوشنبه ۲۲/آبان/۱۴۰۲ دیابت، آموزش، مشارکت مردمی و سمنها
سه شنبه ۲۳/آبان/۱۴۰۲ روز جهانی دیابت «دیابت: شناخت خطرات، اقدام مؤثر»
چهارشنبه ۲۴/آبان/۱۴۰۲ دیابت، بهبود دسترسی به درمان
پنجشنبه ۲۵/ آبان / ۱۴۰۲ دیابت، شیوه زندگی سالم با تغذیه سالم
جمعه ۲۶/آبان/۱۴۰۲ دیابت، شیوه زندگی سالم با فعالیت بدنی
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