به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان مهدیشهر در فرمانداری، اظهار کرد: ارزش پروژه‌های هفته دولت سال جاری در استان سمنان در مقایسه با سال ۱۴۰۴ رشد بیش از ۲۹۰ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: تعداد پروژه‌های استان شامل پروژه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و عمرانی در این مدت از ۷۱۰ پروژه به ۹۳۰ پروژه و ارزش آن‌ها از ۹۰ هزار میلیارد ریال به ۳۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان یادآور شد: این دستاورد، ثمره تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، همراهی بانک‌ها و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان سمنان است.

دهرویه ارزش پروژه‌های اقتصادی هفته دولت ۱۴۰۵ در شهرستان مهدیشهر را بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و توضیح داد: ارزش پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرستان مهدیشهر نسبت به هفته دولت سال گذشته بالغ بر ۱۸۸ درصد افزایش یافته است.

وی با یادآوری ظرفیت‌های ویژه مهدیشهر اضافه کرد: در توسعه شهرستان به موازات توجه به بخش‌های دامداری، کشاورزی و گردشگری، از ظرفیت‌های بخش صنعت و معدن نیز استفاده خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و نیز بانک‌ها در تثبیت اشتغال استان طی ماه‌های گذشته اظهار کرد: با وجود سهم بالای بخش صنعت در اشتغال استان و مشکلات بوجود آمده طی یکسال اخیر، اقدامات مناسبی برای تثبیت اشتغال موجود در استان انجام گرفته است.