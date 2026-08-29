سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهم‌ترین حوادث رانندگی رخ داده طی هشت روز گذشته در جاده‌های استان سمنان اظهار داشت: طی این بازه ۱۱ حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان رخ داد که در مجموع ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند و ۴۲ نفر نیز مصدوم شدند.

وی ادامه داد: از مجموع این حوادث، چهار مورد مربوط به واژگونی خودروها بود که ۱۴ مصدوم برجا گذاشت و مورد فوتی در این حوادث گزارش نشد.

رئیس پلیس راه استان سمنان ادامه داد: همچنین دو مورد برخورد خودرو با مانع در جاده‌های استان رخ داد که در این حوادث یک نفر جان باخت و شش نفر مصدوم شدند.

بزرگی همچنین از وقوع چهار حادثه در پی برخورد خودروها با یکدیگر خبر داد و افزود: این حوادث در مجموع هشت کشته و ۲۲ مصدوم برجا گذاشت.

وی مهم‌ترین حادثه رانندگی هفته گذشته را تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در کیلومتر ۳۸ محور آرادان-سرخه عنوان کرد و افزود: این حادثه سه کشته و ۱۰ مصدوم را رقم زده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان درباره دیگر حادثه رانندگی روز شنبه نیز بیان کرد: در پی تصادف یک دستگاه تاکسی پژو ۴۰۵ با یک دستگاه تریلی در کیلومتر ۱۲۷ محور دامغان-جندق، دو نفر جان باختند و دو نفر نیز مصدوم شدند.

بزرگی با اشاره به یک مورد سقوط خودرو در محور سرخه-آرادان در روز شنبه تصریح کرد: سقوط یک دستگاه پژو ۲۰۶ از پل در کیلومتر هفت محور سرخه-آرادان در روز شنبه، دو کشته برجا گذاشت.

وی با بیان اینکه محور سرخه-آرادان بیشترین حوادث رانندگی هفته گذشته را به خود اختصاص داده است، بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و پرهیز از رانندگی با خستگی و خواب‌آلودگی تأکید کرد.