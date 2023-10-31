به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده بعد از ظهر سه شنبه در نشست با معاون وزیر نفت اظهار داشت: جزیره راهبردی خارگ به عنوان مرکز ثقل صادرات کشور در حوزه انرژی به شمار میرود.
وی افزود: ضمن تقدیر از اقدامات شایسته صورت گرفته در حوزه اشتغالزایی بومیان جزیره توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت مستقر در خارگ، بیان کرد: نیازمند ایجاد ظرفیتهای جدید، جهت اشتغال جوانان بومی خارگ هستیم.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با عنایت به اینکه مدیریت عملیات عمومی خارگ محوریت خدمات رسانی وزارت نفت در حوزه پیرامونی جزیره را عهده دار است، تقویت ساختار عملیات عمومی به اجرای سیاستهای دولت مردمی در بخش ویژه خارگ کمک خواهد کرد.
دشتی زاده گفت: سرمایه انسانی خبره و با استعداد نفت و گاز، مهمترین نقطه قوت این صنعت هستند، توسعه سرمایه انسانی حوزه انرژی برگ زرینی در دولت سیزدهم است.
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