به گزارش خبرنگار مهر، صاحبعلی اصغری عصر سه‌شنبه در مراسم آغاز کشت پاییزه محصولات کشاورزی در شهرستان مرزی بیله‌سوار اظهار کرد: بارش‌های اخیر زمینه کشت و زرع مناسب را برای کشاورزان فراهم کرده تا ما بتوانیم کشت محصولات متنوع را در اراضی این شهرستان آغاز کنیم.

وی ضرورت رعایت الگوی کشت را برای کشاورزان یادآور شد و تصریح کرد: بیشترین کشت این شهرستان شامل محصولات گندم، جو، عدس و کلزا است که در سال زراعی جاری نیز پیش‌بینی می‌کنیم عمده کشت کشاورزان در این حوزه انجام شود.

فرماندار شهرستان بیله‌سوار گفت: ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پاییزه اختصاص یافته تا بر اساس الگوی کشت ارائه شده بتوانیم با تأمین آب مورد نیاز با همکاری مدیریت آب منطقه کشت و زرع کیفی‌تر و مناسب را به ویژه در اراضی آبی شاهد باشیم.

اصغری درآمد کشاورزان را از محل فعالیت‌های کشاورزی در سال زراعی گذشته سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این درآمد در حالی نصیب کشاورزان بیله‌سواری شده که در این شهرستان به دلیل خشکسالی و جاری شدن سیل در اراضی دیم خسارت ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی را شاهد بودیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با همکاری جهاد کشاورزی و بانک عامل پرداخت تسهیلات برای کشاورزان در حال انجام است که ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۲۵۰ کشاورز این منطقه با هدف ایجاد فرصت‌های اشتغال، تسهیلات در این حوزه پرداخت شده است.

اصغری اضافه کرد: برای کشت پاییزه مشکلی در تأمین آب مورد نیاز وجود ندارد و با توجه به اینکه عمده کشت و زرع این منطقه پاییزی است، امیدواریم زمینه کشت مناسبی را در پاییز شاهد باشیم.

وی بیان کرد: ۴۰ درصد کشت منطقه بهاره و ۶۰ درصد پاییزه است که با تأمین بذر و سایر نهاده‌ها سعی بر این است تا کشاورزان مورد حمایت قرار گرفته و زمینه تأمین آب مورد نیاز آنها نیز از طریق سد خداآفرین و ارس فراهم آید.

فرماندار شهرستان بیله‌سوار یادآور شد: حجم بالایی از کشت و زرع امسال اختصاص به تولید محصولات با ارزش و استراتژیک گندم دارد و انتظار می‌رود با لطف الهی زمینه بارش‌های مناسب در پاییز و زمستان فراهم آید تا زمان برداشت محصول با مشکلاتی روبه‌رو نشویم.