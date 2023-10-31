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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۳۸

در سی و چهارمین کنگره سالیانه؛

فیزیوتراپیست های ایران در برج میلاد گردهم می آیند

فیزیوتراپیست های ایران در برج میلاد گردهم می آیند

فیزیوتراپیست های سراسر کشور، از صبح چهارشنبه در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران گردهم می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و چهارمین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، از ۱۰ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.

بهروز عطارباشی مقدم دبیر علمی کنگره گفت: کنگره امسال با شعار دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی برگزار می‌شود.

دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: محورهای کنگره، شامل اختلالات عضلانی اسکلتی، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های سالمندان و…، خواهد بود.

دبیر علمی کنگره ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محورهای کنگره امسال، اختلالات حرکتی است و امیدواریم خروجی کنگره به ارتقای سطح دانش و تجربیات همکاران بیافزاید.

بر اساس این گزارش، پرهام پارسانژاد نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، نیز گفت: حدود ۱۰۰ شرکت تجهیزات پزشکی، فیزیوتراپی، توانبخشی و ورزشی در کنگره امسال حضور دارند.

کد مطلب 5926956
حبیب احسنی پور

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