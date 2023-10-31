فیزیوتراپیست های ایران در برج میلاد گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و چهارمین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، از ۱۰ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در مرکز همایشهای برج میلاد برگزار میشود.
بهروز عطارباشی مقدم دبیر علمی کنگره گفت: کنگره امسال با شعار دکترای حرفهای فیزیوتراپی برگزار میشود.
دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: محورهای کنگره، شامل اختلالات عضلانی اسکلتی، بیماریهای قلبی عروقی، بیماریهای سالمندان و…، خواهد بود.
دبیر علمی کنگره ادامه داد: یکی از مهمترین محورهای کنگره امسال، اختلالات حرکتی است و امیدواریم خروجی کنگره به ارتقای سطح دانش و تجربیات همکاران بیافزاید.
بر اساس این گزارش، پرهام پارسانژاد نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، نیز گفت: حدود ۱۰۰ شرکت تجهیزات پزشکی، فیزیوتراپی، توانبخشی و ورزشی در کنگره امسال حضور دارند.
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