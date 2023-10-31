فیزیوتراپیست های ایران در برج میلاد گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و چهارمین کنگره سالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، از ۱۰ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌شود.

بهروز عطارباشی مقدم دبیر علمی کنگره گفت: کنگره امسال با شعار دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی برگزار می‌شود.

دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: محورهای کنگره، شامل اختلالات عضلانی اسکلتی، بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های سالمندان و…، خواهد بود.

دبیر علمی کنگره ادامه داد: یکی از مهم‌ترین محورهای کنگره امسال، اختلالات حرکتی است و امیدواریم خروجی کنگره به ارتقای سطح دانش و تجربیات همکاران بیافزاید.

بر اساس این گزارش، پرهام پارسانژاد نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، نیز گفت: حدود ۱۰۰ شرکت تجهیزات پزشکی، فیزیوتراپی، توانبخشی و ورزشی در کنگره امسال حضور دارند.