سیل و باران شدید در ویتنام جان سه نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی وقوع این سیلاب، دسترسی به چندین محله در مرکز استان هاتین قطع شده است، در حالی که پلیس و ارتش برای نجات مردم از مناطق پرخطر بسیج شده اند.

جسد یک زن و یک پسر ۱۳ ساله در این استان بر اثر شدت جریان آب پیدا شد.

اداره کنترل سیل و توفان در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که جستجو برای یافتن یک زن ۲۹ ساله، همچنین در هاتین، ادامه دارد.

صدها خانه، محصولات زراعی و بخش‌هایی از بزرگراه ملی و راه‌آهن که شمال و جنوب ویتنام را به هم متصل می‌کند در آب‌های سیل غرق شده‌اند.

در شمال استان کائو بانگ، هم مرز با چین، یک مرد بر اثر سقوط یک درخت بزرگ بر روی خانه اش در باران شدید کشته شد.

ویتنام اغلب در فصل بارانی بین ژوئن و نوامبر تحت تأثیر آب و هوای سخت قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام اداره کل آمار، بلایای طبیعی از جمله سیل و رانش زمین از ابتدای سال تاکنون ۱۳۶ کشته یا مفقود در کشور برجای گذاشته است.

بیش از ۲۱۰۰۰ خانه آسیب دیده و بیش از ۱۴۰۰۰۰ هکتار محصول از بین رفته است.