۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

مرگ دو نفر در اثر واژگونی قایق در شمال ویتنام

دو نفر پس از واژگونی یک قایق در اثر گردباد ناگهانی در استان کوانگ نین در شمال ویتنام کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در این گزارش آمده است که این قایق چوبی که توسط یک مرد رانده می‌شد، ۱۷ مسافر را به یک منطقه پرورش صدف منتقل می‌کرد که به دلیل وزش بادهای شدید واژگون شد.

طبق این گزارش، ۱۶ نفر نجات یافتند، در حالی که دو نفر دیگر که مفقود شده بودند، بعداً مرده پیدا شدند.

مرکز ملی پیش‌بینی‌های آب‌وهوایی اعلام کرد که این گردباد همزمان با حرکت یک توده هوای گرمسیری به سمت خلیج بیبو رخ داد و بادهایی با سرعت ۶۱ کیلومتر در ساعت و باران‌های شدید را در شمال و شمال مرکزی ویتنام به همراه داشت.

