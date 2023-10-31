هنجارشکنی پزشک آملی احساسات دینی مردم را جریحه دار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه سه شنبه در دیدار جمعی از بانوان مطالبه‌گر عفاف و حجاب آملی ضمن تقدیر از موضع‌گیری آنان، اظهار کرد: جایگاه شهر آمل از نظر سبقه تاریخی، مسائل فرهنگی، حماسه، انقلاب، شهادت و ایثار، علم و علما، دانشمندان بسیار خوشنام و نام‌آور و سربلند است و اتفاقاتی مانند هنجارشکنی اخیر نسبت به حجاب هیچ گاه عظمت شهر آمل را زیر سوال نمی‌برد.

آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه منکری که آن خانم مرتکب شده بسیار منکر بزرگ زشت و دهن کجی و توهین بوده، بیان کرد: این منکر به باورها و اعتقادات مردم بی احترامی و به احساسات دینی توهین و آن را جریحه‌دار کرده که با عذرخواهی هم از بین نمی‌رود.

این مسئول تاکید کرد: آن فرد خودش باید پیش خدا توبه کند و چادری شود و جبران کند، تا گذشته خود مقداری فراموش شود و این زخم برای مردم مقداری التیام پیدا کند.

وی تصریح کرد: منکر دیگر اینکه کسانی که آنجا ایستادند و لوح دادند و تأیید کردند ناگوار بود و ما از هر دو منکر ناخرسند و ناراحت هستیم.

آیت الله محمدی لائینی یادآور شد: جامعه انقلابی و مردان و زنان مؤمن آمل نباید بی‌تفاوت باشند باید مثل شماها صدها و هزاران برابر مطالبه کرده و اعتراض خود را بیان کنند که اینها حق مؤمنین و مؤمنان است.