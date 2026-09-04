به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مرحومه مریم‌سادات میرحسینی، کارشناس ادبی حوزه هنری شاهرود و از هنرمندان و نویسندگان مطرح استان سمنان، صبح جمعه در زادگاهش محله باغزندان شاهرود برگزار شد.

این مراسم با حضور جمع کثیری از هنرمندان، مردم قدرشناس شهرستان شاهرود و جمعی از مسئولان شهرستانی در مزار باغزندان برگزار شد و حاضران با پیکر این هنرمند فقید وداع کردند.

تشییع در میان بدرقه هنرمندان و مردم

مراسم تشییع پیکر مرحومه میرحسینی با حضور گسترده اهالی فرهنگ و هنر و مردم شاهرود برگزار شد و حاضران ضمن بدرقه این هنرمند، یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

مرحومه میرحسینی روز گذشته در پی وقوع سانحه رانندگی برای خودروی حامل رئیس و کارکنان حوزه هنری شهرستان شاهرود جان خود را از دست داد.

از این هنرمند شاهرودی دو فرزند خردسال دختر به یادگار مانده است.

پیام تسلیت مسئولان

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، استاندار سمنان و فرماندار شهرستان شاهرود در پیام‌های جداگانه، درگذشت مرحومه میرحسینی و همچنین مرحومان واحدی و عبادیانی، رئیس و معاون حوزه هنری شاهرود، را تسلیت گفتند.

به گزارش مهر، مراسم تشییع پیکر مرحومان واحدی و عبادیانی نیز فردا شنبه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مدرسه قلعه به سمت وادی‌السلام شاهرود برگزار خواهد شد.