آغاز به کار نمایشگاه «زنان و تولید ملی» با حمایت از زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وچهارمین دوره نمایشگاه «زنان و تولید ملی» با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان ایرانی، از روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه به مدت ۱۰ روز در بوستان گفت‌وگو برگزار می‌شود. این نمایشگاه که پیش‌تر به دلیل برخی شرایط در ایام ماه رمضان به تعویق افتاده بود، امسال با رویکردی گسترده‌تر و بهره‌گیری از چهار سالن تخصصی پذیرای شهروندان خواهد بود.



مریم اردبیلی، مشاور زنان و خانواده شهردار تهران، با اعلام این خبر اظهار کرد: «این نمایشگاه امسال با رویکردی گسترده‌تر و در فضایی بالغ بر ۳ هزار و ۴۰۰ متر مربع برگزار خواهد شد. هدف اصلی ما در این دوره، تمرکز ویژه بر حمایت از زنان سرپرست خانوار و عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان ایرانی است.»

اردبیلی با بیان اینکه این رویداد از ۱۱ تا ۲۰ شهریورماه دایر خواهد بود، افزود: «نمایشگاه مذکور از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ شب پذیرای بازدیدکنندگان است و ۱۹۷ تولیدکننده برتر ایرانی در حوزه‌های پوشاک (زنانه، مردانه و کودک)، چرم و صنایع دستی، محصولات خود را عرضه خواهند کرد.»

همچنین مشاور شهردار تهران درباره حمایت‌های صورت‌گرفته گفت: «بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های نمایشگاه به عرضه محصولات و توانمندی‌های زنان سرپرست خانوار اختصاص یافته است. همچنین در این دوره، میزبان بانوان آسیب‌دیده از حادثه آتش‌سوزی بازارچه جنت هستیم تا گامی عملی برای جبران خسارت و حمایت از کسب‌وکارهای آنان برداشته باشیم.»

وی ادامه داد: «امسال علاوه بر فضای عرضه محصولات، از ظرفیت فرزندان این بانوان برای همراهی و نقش‌آفرینی در نمایشگاه بهره برده‌ایم تا فضایی خانواده‌محور ایجاد شود.»

اردبیلی با اشاره به تقارن زمانی برگزاری نمایشگاه با ایام بازگشایی مدارس، تصریح کرد: «با توجه به نزدیک شدن به سال تحصیلی، غرفه‌ای با مساحت بیش از ۲۰۰ مترمربع برای عرضه مستقیم لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار در نظر گرفته شده است تا خانواده‌ها بتوانند مایحتاج تحصیلی فرزندان خود را با قیمت مناسب تأمین کنند.»

وی درباره برنامه‌های فرهنگی نمایشگاه گفت: «با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای تئاتر، رصد ستارگان با تلسکوپ و دیگر فعالیت‌های آموزشی در اتاق‌های «مادر و کودک» و «مهدکودک» برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.»

به گفته اردبیلی، امسال چهار سالن «پردیس»، «گلستان»، «تهران» و «بهارستان» به این رویداد اختصاص یافته و سالن بهارستان به‌عنوان ظرفیت جدید به مجموعه افزوده شده است. همچنین در فضای بیرونی سالن‌ها، غرفه‌هایی برای عرضه مواد غذایی سالم و محصولات خانگی پیش‌بینی شده است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: «برای تسهیل خرید همکاران شهرداری تهران، اعتبار «شاتوت» در کارت‌های پرسنلی شارژ شده و این عزیزان می‌توانند از این ظرفیت برای خرید از نمایشگاه استفاده کنند.»