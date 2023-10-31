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۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۴۵

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان غربی:

هزینه زایمان در بیمارستان امام رضا(ع) رایگان است

هزینه زایمان در بیمارستان امام رضا(ع) رایگان است

ارومیه - مدیرکل تأمین‌ اجتماعی گفت: کلیه هزینه‌های زایمان و نگهداری نوزادان در بخش ان.آی.سی.یو بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه رایگان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقصود مقدمی‌کیا در این زمینه ضمن تبریک تولد چهارقلوهای ارومیه‌ای در بیمارستان تأمین‌اجتماعی امام رضا (ع)، افزود: کلیه هزینه‌های زایمان و نگهداری نوزادان که در حال حاضر در بخش ان. آی. سی.یو بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی هستند، رایگان خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین این سازمان به ازای هر یک از نوزادان هدیه‌ای نقدی برای خانواده آنان مقرر کرده است و با توجه به خانه‌دار بودن مادر این نوزادان، هزینه‌های پرداخت یک سال حق بیمه زنان خانه‌دار مادر چهار قلوها را نیز پرداخت خواهد کرد.

مقدمی کیا یادآور شد: پوشش هزینه‌های خدمات ناباروری، افزایش دوران غرامت بارداری و حذف سقف سه فرزند در پرداخت حق اولاد بازنشستگان و مستمری‌بگیران، نمودهایی از رویکرد این سازمان در حمایت از سیاست‌های جوانی جمعیت است.

کد مطلب 5927082

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