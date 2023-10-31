هزینه زایمان در بیمارستان امام رضا(ع) رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مقصود مقدمیکیا در این زمینه ضمن تبریک تولد چهارقلوهای ارومیهای در بیمارستان تأمیناجتماعی امام رضا (ع)، افزود: کلیه هزینههای زایمان و نگهداری نوزادان که در حال حاضر در بخش ان. آی. سی.یو بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه تحت مراقبتهای ویژه پزشکی هستند، رایگان خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین این سازمان به ازای هر یک از نوزادان هدیهای نقدی برای خانواده آنان مقرر کرده است و با توجه به خانهدار بودن مادر این نوزادان، هزینههای پرداخت یک سال حق بیمه زنان خانهدار مادر چهار قلوها را نیز پرداخت خواهد کرد.
مقدمی کیا یادآور شد: پوشش هزینههای خدمات ناباروری، افزایش دوران غرامت بارداری و حذف سقف سه فرزند در پرداخت حق اولاد بازنشستگان و مستمریبگیران، نمودهایی از رویکرد این سازمان در حمایت از سیاستهای جوانی جمعیت است.
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