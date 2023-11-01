به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد هاشمی، جانشین رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین همایش پدافند غیرعامل این وزارتخانه، اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طیف گستردهای از خدمات، بیش از ۵۰ میلیون مخاطب مستقیم دارد که این امر توجه به پدافند غیرعامل را دوچندان میکند.
وی به کلان پروژههای وزارتخانه در سطح ملّی اشاره و تأکید کرد: در وزارت رفاه دهکبندی یارانهها و اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیک در کنار دهها پروژه و سامانه برخط در حال مدیریت است.
هاشمی، اثرگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز در حوزه اقتصادی کشور مهم دانست و گفت: بخشی از بازار انرژی، دارو، بانکداری و حملونقل کشور ذیل این وزارتخانه مدیریت و راهبری میشود.
مشاور وزیر کار اظهار کرد: در میان هجمههای بیشمار دشمن، سهم جنگ اقتصادی بسیار پررنگ است و در این میان باید اثرگذاری مثبتی داشته باشیم.
هاشمی در پایان با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تنظیم سند جامع پدافند غیرعامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، گفت: آموزش و ارتقای سطح دانش مجموعههای تابعه نیز همواره مدنظر قرار دارد.
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