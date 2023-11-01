نصرالله عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد آبی پوشان در لیگ برتر گفت: استقلال بازی به بازی پیش می رود و توانسته با بضاعتی که دارد نتایج خوبی هم کسب کند ، این که فصل را با حاشیه های بسیار شروع کرد حالا به آرامش رسیده و این اتفاق باعث شده تا نتایج خوبی هم بدست بیاورد.

وی ادامه داد: نظم تیمی، حفظ سازمان دفاعی، هماهنگی خط دفاع و حضور یک دروازه بان آماده باعث شد تا استقلال مقابل آلومینیوم اراک دروازه اش باز نشده تا به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کند ، با اینکه یکی از مهره های اصلی خط دفاع اخراج شد اما شیرازه تیم از هم پاشیده نشد و بازیکنان استقلال با حمایت از هم و انجام یک بازی منطقی سربلند از زمین خارج شدند.

بازیکن سابق آبی پوشان تهران در پاسخ به این پرسش که رمز موفقیت استقلال در هفته های اخیر چیست گفت: اتحاد، همدلی ، یکرنگ بودن و صداقت تیمی باعث موفقیت استقلال شده است و همه با توان بازی می کنند و کسی به دنبال مقصر نمی‌گردد.

کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد بلانکو در اولین بازی برای استقلال گفت: او در دیداری به میدان آمد که فضای سنگینی داشت. اخراج مرادمند شرایط را تغییر داده بود. قضاوت در مورد بلانکو زود است. باید چند بازی به او فرصت دهیم تا خود را با تیم و جو ورزشگاه هماهنگ کند. مطمئن هستم نکونام بی دلیل او را به استقلال نیاورده و در آینده بیشتر از او خواهیم شنید

وی در خصوص دیدار استقلال برابر شمس آذر قزوین که پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد گفت: نکونام معادلات لیگ را با نتایجی که کسب کرده بهم زده است. برخی ها اعتقاد داشتند استقلال هرگز به صدر جدول نخواهد رسید اما می بینیم آبی پوشان تهرانی با اختلاف ۲ امتیاز با رقیب سنتی خود صدرنشین جدول هستند. بازیکنان یک نکته را فراموش نکنند هر بازی تا پایان لیگ سخت و حساس است. آنها نباید دچار غرور شوند . شمس آذر از آن حریفان است که می تواند برای استقلال دردسر ساز شود.

عبدالهی در پایان و در خصوص صحبتهای سرپرست و بازیکنان پرسپولیس در مورد استقلال گفت : بهتر است این دوستان نتیجه نگرفتن مقابل ملوان را با حمله به استقلال توجیه نکنند. اینکه یک بازیکن دوست دارد پایین ترین رقم قرار داد را بگیرد به خودش مربوط است نه دیگران. هیچکس در استقلال برای پول قهر نمی کند. از سرمربی گرفته تا مربی و بازیکن برای موفقیت تیم از پول می‌گذرند تا بتوانند دل هواداران را شاد کنند. پس بهتر است حریف قدیمی به فکر حل مشکلات تیمش باشد نه دخالت در کار خانوادگی تیم استقلال.

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مصطفی موسوی نژاد